Morre um dos feridos em incêndio em fábrica de fantasias no Rio de Janeiro

Uma das vítimas do incêndio na fábrica de fantasias Maximus Confecções, que atendia a escolas de samba da Série Ouro do Carnaval do Rio de Janeiro, não resistiu aos ferimentos e morreu neste domingo (16).

O homem identificado como Rodrigo de Oliveira foi um dos 21 resgatados no local e estava internado no Hospital Estadual Getúlio Vargas. A morte dele foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde.

O hospital ainda tem seis vítimas do incêndio internadas. Conforme a direção da unidade, uma mulher apresentou melhora e tem estado de saúde estável, embora os outros cinco permaneçam em estado grave.

Rodrigo de Oliveira foi a única vítima que morreu devido ao incêndio, que ocorreu no início da manhã de quarta-feira (12).

A fábrica operava em ritmo acelerado para entregar fantasias de carnaval, e funcionários realizavam turnos na madrugada e até dormiam nas instalações.

O prédio não tinha autorização do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro para funcionar, e foi interditado pela Defesa Civil após a ocorrência.

A Polícia Civil está investigando as causas do incêndio e já realizou perícia no local. O Ministério Público do Trabalho (MPT) também abriu investigação para apurar as condições da confecção.