Nova onda de calor eleva temperaturas de cidades e Rio de Janeiro deve ficar acima de 40°; veja lista das mais quentes

A semana deve ser quente e com os termômetros subindo até o próximo dia 24. Uma onda de calor vem se espalhando por áreas do Centro-Oeste, Sudeste e parte do Nordeste e já está sendo sentida neste final de semana.

A maior máxima neste domingo (16), segundo o Inmet deve ser registrada no Rio de Janeiro, chegando aos 41°C. Já no Centro-Oeste a maior temperatura será em Campo Grande, com 33°C.

Veja capitais atingidas pela onda de calor:

Rio de Janeiro - máxima de 41°C

São Paulo - máxima de 35°C

Belo Horizonte - máxima de 33°C

Campo Grande - máxima de 33°C

Vitória - máxima de 32°C

Goiânia - máxima de 30°C

Neste mês de fevereiro, segundo os meteorologistas, as temperaturas podem ficar até 7°C acima do esperado para o período. O fenômeno deve se estender ao menos até 24 de fevereiro. A onda de calor é caracterizada por conta das temperaturas mantidas 5°C acima da média por pelo menos cinco dias consecutivos.

O Distrito Federal e o norte do Paraná também são atingidos pelo fenômeno neste período.

Durante a tarde deste domingo, há possibilidade de pancadas de chuva isoladas, especialmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, onde o calor e a umidade favorecem a formação dessas precipitações.

Como fica no restante do País

No Nordeste, o cenário deve ser de tempo firme, com sol predominante e poucas nuvens, especialmente no interior do Ceará, Piauí e Bahia. Devido à influência dos ventos úmidos que sopram do oceano, litoral pode registrar chuvas rápidas e passageiras.

Em Fortaleza, a temperatura durante o domingo deve ficar entre 26°C e 31°C, com pancadas esparsas de chuva. A média de temperatura nos nove estados da região deve variar entre 25°C e 34°C, com sensação térmica elevada nas cidades litorâneas.

Vale lembrar que a onda de calor deve atingir a Bahia e o extremo sul do Piauí também no período até 24 de fevereiro.

No Norte, por conta do calor e da umidade, há previsão de pancadas de chuva no Amazonas, Pará e Acre, principalmente à tarde. As temperaturas podem ultrapassar os 35°C em algumas cidades, mantendo a sensação de abafamento.

Sul tem frente fria

Na região Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina podem ter chuvas mais intensas, acompanhadas de rajadas de vento, por conta de uma frente fria que se aproxima. A instabilidade deve se concentrar nas áreas próximas à fronteira com o Uruguai e, ao longo do dia, avançar para o interior.