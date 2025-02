Presidentes de escolas de samba se pronunciam após fábrica de fantasias pegar fogo no RJ: 'Momento muito difícil'

Presidentes de escolas de samba no Rio de Janeiro se pronunciaram, nesta quarta-feira (12), sobre o incêndio que destruiu uma fábrica de fantasias de carnaval.

Em entrevista à CNN, o presidente da Liga RJ, Hugo Júnior, responsável pelas agremiações da Série Ouro que desfilam na Marquês de Sapucaí, confirmou que todas as fantasias que estavam sendo produzidas no local foram perdidas, prejudicando as escolas Unidos de Bangu, Império Serrano e Unidos da Ponte.

Hugo disse ainda que está em contato com as agremiações para dar suporte e que uma plenária foi convocada com as presidências das escolas para definir os próximos passos da Série Ouro e o que será feito para mitigar os danos provocados pelo fogo.

Presidentes de escolas lamentam incêndio

O presidente da Unidos da Ponte, Tião Pinheiro, comentou em suas redes sociais que "o momento é muito difícil" e que ele não consegue dizer o que está sentindo porque o prejuízo resulta de um trabalho feito durante todo o ano.

À Globonews, o gestor da Império Serrano, Flávio França, disse que estão todos "muito consternados" e "tentando entender o cenário, o tamanho do prejuízo". "É um momento muito difícil", reforçou. "A princípio, a gente perdeu tudo, todo um desandar de um projeto que estava bem resolvido, uma escola de samba que estava coesa", continuou.

Entenda o caso

Uma fábrica de fantasias localizada em Ramos, na zona norte do Rio de Janeiro, chamada Maximus Confecções, foi atingida por um incêndio na manhã desta quarta-feira (12). Segundo uma apuração da TV Globo, nove pessoas ficaram feridas e outras seguem sendo buscadas por equipes do Corpo de Bombeiros.

Alguns dos ocupantes do prédio conseguiram escapar das chamas saindo por janelas nos fundos da fábrica.