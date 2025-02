Um incêndio atingiu uma fábrica de confecção em Ramos, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (12). A apuração é da TV Globo. Até a última atualização desta matéria, 9 pessoas haviam ficado feridas. Equipes do Corpo de Bombeiros seguem na busca por trabalhadores possivelmente presos nas chamas.

Ao menos quatro ocupantes do edifício conseguiram escapar das chamas ao se abrigarem na parte externa de uma das janelas nos fundos da fábrica. Informações preliminares apontam que havia entre 20 e 30 funcionários trabalhando no momento. Segundo uma das sobreviventes entrevistada no Bom Dia, Brasil, é provável que todos que estava no prédio tenham conseguido escapar.

Segundo a apuração da emissora, o acesso ao local era complicado, com corredores estreitos, o que impediu a aproximação de caminhões equipados com escadas especializadas. Bombeiros correram com escadas portáteis para retirar os funcionários. As vítimas foram resgatadas instantes antes de o fogo alcançar o andar onde estavam.

Um dos sobreviventes relatou que as chamas começaram no térreo. “Foi tudo muito rápido, engoliu tudo!”

Trabalhos para o Carnaval

Os bombeiros foram acionados às 7h39 para atender a ocorrência na Maximus Confecções, localizada na Rua Roberto Silva, 145. A fábrica é a principal fornecedora de fantasias para as escolas de samba da Série Ouro e da Intendente Magalhães. O Império Serrano informou que toda a sua produção estava armazenada no galpão.

Além disso, a empresa também confeccionava camisas de alas e uniformes para as forças de segurança do Rio de Janeiro.

A TV Globo apurou ainda que a fábrica operava 24 horas por dia, com diferentes turnos, para dar conta da demanda a poucos dias dos desfiles. No momento no incêndio, havia pessoas dormindo no local em razão da rotina intensa de trabalho.

Legenda: Ao menos quatro ocupantes do edifício conseguiram escapar das chamas ao se abrigarem na parte externa de uma das janelas nos fundos da fábrica. Foto: Reprodução / TV Globo

Legenda: Segundo a apuração da emissora, o acesso ao local era complicado, com corredores estreitos, o que impediu a aproximação de caminhões equipados com escadas especializadas. Foto: Reprodução / TV Globo

Legenda: Informações preliminares apontam que havia entre 20 e 30 funcionários trabalhando no momento. Foto: Reprodução / TV Globo

