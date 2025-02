Avião com destino a Fortaleza colide contra veículo durante decolagem no Aeroporto do Galeão (RJ); veja vídeo

Um avião da Gol colidiu contra um veículo de manutenção, na noite dessa terça-feira (11), no Aeroporto do Galeão, na cidade do Rio de Janeiro. A aeronave com destino a Fortaleza (CE) se preparava para decolar quando o acidente ocorreu, por volta das 22h. Não houve feridos.

Em nota ao Diário do Nordeste nesta quarta-feira (12), a companhia aérea detalhou que após a batida a decolagem foi interrompida, e todos os passageiros e tripulantes desembarcaram em segurança. A RioGaleão, concessionária que administra o terminal, informou que o local segue funcionando normalmente.

Membro da Procuradoria Geral do Estado do Ceará (PGE-CE), o advogado Átilla de Oliveira era um dos passageiros da aeronave e registrou o momento em que o avião colidiu com o veículo. Nas imagens, é possível ouvir um barulho aos 5 segundos, que, segundo o profissional, indica o momento em que a aeronave colide contra o carro. (Assista abaixo)

Assista ao momento

"Deus é grande. [...] Na hora da decolagem, agora no Galeão, o avião que eu estava colidiu com uma viatura. Ainda bem que deu tempo de frear antes do final da pista. Baita susto. Sensação de que nasci de novo. Dá para ouvir o barulho no vídeo", relatou o advogado em postagem na rede social X.

A Gol relatou que um voo extra para a Capital cearense foi disponibilizado para os passageiros que optaram por seguir viagem. Já aqueles que decidiram permanecer no Rio de Janeiro receberam assistência para acomodação, transporte e alimentação.

No comunicado, a companhia detalhou que tripulação e equipe seguiram os procedimentos e agiram rapidamente para garantir a segurança dos viajantes. A empresa ainda disse que está à disposição para colaborar integralmente com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). "O incidente não afetará outros voos", finalizou.

Segundo a RioGaleão, o Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA III), ligado à Força Aérea Brasileira (FAB), está no local para investigar as causas da colisão.

'Trombamos num carro', narra piloto

"Gol 1674 abortou decolagem. Tinha um carro no meio da pista", anunciou um dos pilotos da aeronave ao controle de tráfego aéreo, conforme áudio divulgado pelo jornal O Globo.

"Trombamos num carro do meio da pista", continuou o comandante. Em seguida, uma controladora de tráfego questiona se o acidente aconteceu na mesmo pista, e o outro piloto responde: "No eixo da pista". "Colidiu com um veículo?", confirma a profissional. "Afirmativo. Solicito a assistência", finaliza o integrante da tripulação.

