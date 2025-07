Menina Yara, desaparecida em Santos, é encontrada na casa de um homem de 18 anos após cinco dias

Yara Melo Delfino, de 12 anos, foi encontrada na manhã dessa sexta-feira (11), na casa de um homem de 18 anos com quem conversava em jogo online e no WhatsApp, em São Bernardo do Campo (SP), conforme informações do g1.

A jovem estava desaparecida desde domingo (6), quando deixou a casa em que vivia com a mãe e a irmã em Santos, no litoral paulista.

A mãe da menina, Maria Patrícia Melo, revelou à CNN Brasil que a própria Yara fez contato avisando que estava na residência de um “namoradinho” e pedindo auxílio para voltar para casa por meio de transporte de aplicativo.

Após o retorno da jovem a Santos, Maria e Yara prestaram depoimento na 3ª Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC), onde o caso é investigado como desaparecimento de pessoa.

O que aconteceu

Segundo o delegado Thiago Nemi Bonametti, responsável pelo caso, a adolescente alegou que não sofreu nenhum crime violento no período junto ao rapaz e que ela teria ido de forma espontânea.

Entretanto, ele enfatizou que menores de 14 anos não podem ter relações afetivas.

"Ela foi porque quis, obviamente algumas circunstâncias têm que ser verificadas exatamente. Ela não tem vontade ainda, não pode decidir sobre tudo da vida dela ainda, mas ela queria ir. Não foi forçada a ir, assim como quando quis voltar, voltou", evidenciou Bonametti ao g1.

O delegado afirmou, ainda, que o homem e a mãe dele também serão ouvidos, já que a família do rapaz tinha consciência que a menina estava na residência.

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) também participa das investigações.

Conversas em jogo online

Maria Patrícia Melo afirmou que Yara não apresentou qualquer comportamento estranho. Foi apenas um dia antes do sumiço da filha que descobriu sobre a troca de mensagens dos dois.

"Jamais ia imaginar que ela fosse fazer isso porque ela é um amor de pessoa, ela me obedece e não demonstrou isso de jeito nenhum", disse.

Os dois se conheceram enquanto ela participava de um jogo online. Yara disse para a mãe que tinha apenas amigas mulheres, todas crianças, mas depois Maria Patrícia descobriu que ela conversava com um rapaz.

Na hora, decidiu não discutir, optando por orientar a filhar a tomar cuidado com quem conversava. Patrícia ainda disse à Yara que "quando ela quisesse namorar, era para ela falar para mim, que quando quisesse sair, que era para falar comigo".

Quando a família suspeitou

No início da noite do domingo (6), a menina saiu de casa com o celular, uma mochila e uma sacola e não voltou. Na quinta-feira (10), Yara chegou a fazer contato com a mãe, dizendo que estava bem e na residência de uma amiga, mas os familiares de Yara já suspeitavam que ela tinha ido ao encontro do rapaz.

A tia de Yara, que não teve o nome divulgado, tentou contato com o suspeito, mas não obteve um retorno satisfatório.

Tentando se passar por uma amiga de Yara, ela falou ao homem: "Ela saiu, está com você porque disse que iria se encontrar com você."

O suspeito, por sua vez, negou: "Comigo mesmo, não, oxi, por quê?" Ele alegou ter tentado falar com a adolescente, mas disse que ela não respondeu.