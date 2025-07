Menina de 12 anos é dada como desaparecida em Santos (SP) após conversar com homem em jogo online

Uma adolescente de 12 anos está desaparecida desde às 18h30 do último domingo (6). Conforme o g1, ela saiu de casa em Santos, no litoral de São Paulo, após entrar em contato com um homem com quem conversava em jogo online e no WhatsApp.

A mãe da jovem, Maria Patrícia Melo, acredita que ela pode ter ido se encontrado com ele. No entanto, Yara não apresentou qualquer comportamento estranho. Foi apenas um dia antes do sumiço da filha que descobriu sobre a troca de mensagens dos dois.

"Jamais ia imaginar que ela fosse fazer isso porque ela é um amor de pessoa, ela me obedece e não demonstrou isso de jeito nenhum", disse.

"A gente suspeita que ela foi se encontrar com esse homem que ela fica conversando no joguinho online. Ela tinha até o WhatsApp dele, só que eu ligo e ele me bloqueou, está dando caixa postal". Maria Patrícia Melo Mãe de Yara

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo. Segundo a mãe, as conversas entre o suspeito e a filha foram entregues à corporação durante o registro do boletim de ocorrência no 2º Distrito Policial de Santos.

Conversas em jogo online

Os dois se conheceram enquanto ela participava de um jogo online. Yara disse para a mãe que tinha apenas amigas mulheres, todas crianças, mas depois Maria Patrícia descobriu que ela conversava com um menino.

Na hora, decidiu não discutir, optando por orientar a filhar a tomar cuidado com quem conversava. Patrícia ainda disse à Yara que "quando ela quisesse namorar, era para ela falar para mim, que quando quisesse sair, que era para falar comigo".

Tia tentou contato com suspeito

A tia de Yara, que não teve o nome divulgado, tentou contato com o suspeito, mas não obteve um retorno satisfatório.

Tentando se passar por uma amiga de Yara, falou ao homem: "Ela saiu, ela está com você porque ela falou que iria encontrar com você". O suspeito, por sua vez, negou: "Comigo mesmo não, oxi, por que?". Ele alegou ter tentado falar com a adolescente, mas disse que ela não respondeu.