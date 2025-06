Influencer Robin da Carne, investigado por divulgar apostas online, morre em acidente no MA

Um acidente de trânsito vitimou o influenciador Antônio Robson da Silva Pontes, o 'Robin da Carne'. O jovem, que chegou a ser preso no ano passado, sofreu o acidente e morreu na manhã desta quinta-feira (19).

Robson fazia um passeio de buggy em uma fazenda localizada entre as cidades de Dom Pedro e Presidente Dutra, no Leste do Maranhão. Não há detalhes sobre como o acidente aconteceu.

Um amigo da vítima disse ao G1 que Robin ficou gravemente ferido e morreu ainda no local.

Veja também Segurança 'Vamos ser pilantras também': 11 influenciadores que divulgavam 'Jogo do Tigrinho' são indiciados Ceará ‘Jogo do Tigrinho’ e ‘bets’ chegam a escolas, viciam alunos e se tornam desafio à educação no Ceará

JOGOS DE AZAR

Antônio Robson foi alvo da segunda fase da Operação Jogo Sujo, deflagrada pela Polícia Civil do Piauí para coibir a divulgação de jogos de azar ilegais na internet.

Em outubro de 2024, ele se apresentou na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), prestou depoimento, foi preso e liberado menos de 24 horas depois.

Nas redes sociais, o influenciador divulgava sorteios de veículos e jogos de aposta. Ele tinha mais de 100 mil seguidores, mas o perfil chegou a ser desativado a mando da Justiça.

Na época da prisão, o delegado Humberto Mácola disse que o suspeito era um dos únicos a colaborar com a Polícia.