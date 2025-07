Policiais civis são baleados pela Rota após serem confundidos com traficantes em SP

Dois policiais civis foram confundidos com traficantes e tiveram o veículo em que estavam alvejado por tiros de agentes de segurança da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) no início da noite desta sexta-feira (11) em São Paulo.

Os policiais da Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco) faziam diligências com um carro descaracterizado no bairro do Capão Redondo, zona sul da capital paulista, quando os outros agentes da Rota acreditaram que eles eram bandidos, e abordaram o carro a tiros.

Mesmo com os avisos de que eles estavam trabalhando, os policiais civis foram baleados, um de raspão, já o outro, identificado como Rafael Moura, foi atingido com três tiros: um no braço, e dois no abdômen e passa por cirurgia.

“Não verbalizaram, não deram tempo de nada, apenas dispararam. Simplesmente atiraram”, disse uma testemunha que presenciou o momento dos disparos.