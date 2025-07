Menina de 12 anos desaparecida após conversar com homem em jogo online é encontrada em SP

Uma adolescente, de 12 anos, que desapareceu no último domingo (6) após trocar mensagens com um jovem de 18, que conheceu num jogo online, foi encontrada nesta sexta-feira (11) em São Bernardo do Campo (SP). Moradora de Santos (SP), a 53 quilômetros de onde foi achada, ela estava na residência de um homem, que não foi confirmado se seria o mesmo com quem conversava virtualmente.

A mãe da menina, Maria Patrícia Melo, contou ao portal g1 que a filha entrou em contato, nesta manhã, e solicitou que a família enviasse um veículo para buscá-la no município do ABC Paulista. Então, os parentes mandaram um moto táxi para trazê-la de volta para casa, no litoral paulista.

Segundo a tia dela, Michele Cristina de Melo, a garota não soube informar a idade do homem com quem estava. Por isso, os familiares ainda não têm certeza se ela estava com o mesmo rapaz com quem trocava mensagens.

O titular da 3ª Delegacia de Polícia de Investigação sobre Homicídios, delegado Thiago Nemi Bonametti, responsável pelo caso, disse que o homem com quem a menina estava poderá ser investigado.

"Depende do que houve e do que a criança falar com acompanhamento do Conselho Tutelar. Se não tiveram relação sexual, ato libidinoso e ela foi porque quis, a princípio não [será investigado]", explicou ao g1.

Adolescente entrou em contato com a mãe

Antes do contato desta sexta-feira, a adolescente já tinha mandando uma mensagem de áudio para a mãe nessa quinta-feira (10). Na gravação, disse estar bem e que Maria Patrícia não precisava se preocupar, pois ela retornaria para casa em 23 de julho.

"Mãe, eu tô bem, tá? Não precisa se preocupar. Dia 23 eu tô em casa. Tá tudo bem, eu tô numa casa de uma amiga, não precisa se preocupar", relatou no áudio.

A menina estava morando com a mãe há cerca de 15 dias, já que a guarda dela é compartilhada com a avó. Segundo delegado do caso, o fato dela ter saído de casa pode indicar a existência de problemas familiares que precisam ser resolvidos.

Ainda de acordo com o titular, não está claro se a garota realmente conheceu o rapaz através de um jogo virtual.

"A mãe fala isso né? [Que conheceu no jogo], mas a gente não tem certeza porque ela já tinha o WhatsApp do contato dele como 'amorzinho'. A gente não sabe exatamente como que eles se conheceram", detalhou Bonametti ao g1.