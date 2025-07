A menina Bianca Zanella, de 11 anos, que morreu após cair de um mirante no Cânion Fortaleza, na cidade de Cambará do Sul (RS), tinha diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), segundo informação confirmada pelo Corpo de Bombeiros ao portal g1. Ela estava acompanhada pelos pais, passeando no parque, teria corrido, ficando fora de alcance, e caído.

A informação sobre a queda foi confirmada pelo secretário municipal de Turismo, Andrews Mohr, que contou que a família da criança estava se deslocando para um banco de descanso no momento do ocorrido. O pai teria tentado alcançar a menina, mas não conseguiu.

"Eles estavam se deslocando para um banco de descanso no cânion, onde iriam fazer um lanche. A menina saiu correndo, e o pai também, para alcançá-la, mas não conseguiu, e ela acabou caindo", apontou o titular da pasta em entrevista à Rádio Gaúcha.

Veja também País Manifestantes queimam boneco de Trump em protesto contra taxação dos EUA na Avenida Paulista País Justiça condena Lojas Americanas a pagar R$ 30 mil por revistar menino de 12 anos

A confirmação oficial da morte de Bianca foi feita pelo Corpo de Bombeiros nas primeiras horas desta sexta (11). Ela foi encontrada sem vida ainda no fim da noite de quinta (10).

Queda durante passeio familiar

A queda da criança ocorreu durante um passeio da família ao Parque Nacional da Serra Geral, um dos mais famosos do Rio Grande do Sul. Segundo informações oficiais, a queda foi por volta das 14h30, quando a menina despencou de uma altura de cerca de 70 metros.

O Corpo de Bombeiros iniciou a busca com apoio de drones e câmeras térmicas, localizando a criança em uma área de difícil acesso por volta das 17h30.

Já por volta das 22h10, a equipe iniciou uma descida de rapel, chegando à menina 20 minutos depois. A confirmação da morte veio poucos minutos após Bianca e os socorristas serem içados de volta à superfície.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, divulgou posicionamento lamentando o caso. Ele disse que as condições de resgate no local foram "muito difíceis". "Meu abraço e meu carinho à família. E minha gratidão aos nossos profissionais da segurança pública, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e da Brigada Militar, que se entregaram com muito compromisso nessa missão de resgate", escreveu nas redes sociais