Jovem que quebrou as duas pernas em academia diz que acidente 'poderia acontecer com qualquer um'

O estudante de Educação Física Luis Pasetti, de 23 anos, que quebrou as duas pernas durante um treino de agachamento com 140 kg, está em recuperação intensiva após o acidente. Em entrevista ao g1, o jovem afirmou que não consegue andar por conta própria, mas prevê uma melhora em cerca de 10 semanas.

"Quando fui para a casa, eu e meus pais recebemos todas as instruções do ortopedista. Graças a Deus não tivemos que adaptar nada em casa. Hoje sinto pouca dor e quase não tenho precisado de remédios", contou Luís.

A orientação médica é de que o jovem descanse com os pés elevados.

Ele fraturou as duas tíbias e duas fíbulas, ossos que ficam na parte inferior da perna, além de ter deslocado o pé direto. Luís também toma anticoagulantes para prevenir o risco de trombose.

Um jovem de 23 anos sofreu um grave acidente enquanto treinava em uma academia em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. Luis Pasetti, estudante de Educação Física, quebrou as duas pernas e teve o pé direito deslocado ao realizar um agachamento com 140 quilos no aparelho conhecido como Smith. O caso ocorreu no dia 20 de junho e foi registrado em vídeo pelo próprio Luis. Em entrevista ao g1, ele detalhou que o acidente aconteceu logo após encerrar o exercício, ao acreditar que a barra estava devidamente travada. No momento em que relaxou as pernas para sair do equipamento, foi surpreendido pelo peso da carga que ainda estava solta, sendo empurrado bruscamente para baixo.

Como o acidente aconteceu

As imagens do momento em que Luís quebra as duas pernas chocaram a internet nesta semana. Porém, o caso ocorreu no dia 20 de junho, uma academia de Campo Largo, no Interior do Paraná.

O registro mostra que, após finalizar a série de repetições, Luís tenta prender a barra de volta no equipamento chamado smith. Ele relaxa o corpo para sair da máquina, no entanto, a trava não se fixa corretamente e o peso cai sobre ele.

Ao portal da TV Globo, o estudante ressaltou que o acidente não foi causado por falhas no equipamento, mas que "poderia acontecer com qualquer um, em qualquer lugar. Por isso temos que estar extremamente atentos para podermos evitar esse tipo de coisa".

Luís recorda que foi prontamente atendido por funcionários da academia e um colega que o acompanhava no dia. Ele passou por duas cirurgias e segue em casa.