Estudante de Educação Física quebra as duas pernas durante exercício com 140 kg no Paraná

Um jovem de 23 anos sofreu um grave acidente enquanto treinava em uma academia em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. Luis Pasetti, estudante de Educação Física, quebrou as duas pernas e teve o pé direito deslocado ao realizar um agachamento com 140 quilos no aparelho conhecido como Smith.

O caso ocorreu no dia 20 de junho e foi registrado em vídeo pelo próprio Luis. Em entrevista ao g1, ele detalhou que o acidente aconteceu logo após encerrar o exercício, ao acreditar que a barra estava devidamente travada. No momento em que relaxou as pernas para sair do equipamento, foi surpreendido pelo peso da carga que ainda estava solta, sendo empurrado bruscamente para baixo.

O caso ocorreu no dia 20 de junho e foi registrado em vídeo pelo próprio Luis. Em entrevista ao g1, ele detalhou que o acidente aconteceu logo após encerrar o exercício, ao acreditar que a barra estava devidamente travada. No momento em que relaxou as pernas para sair do equipamento, foi surpreendido pelo peso da carga que ainda estava solta, sendo empurrado para baixo do aparelho.

Luis estava acompanhado de um amigo, que prestou os primeiros socorros e buscou ajuda. O impacto causou fraturas nas duas tíbias e nas duas fíbulas (ossos localizados na parte inferior das pernas), além do deslocamento do pé direito.

O aparelho utilizado no exercício, chamado Smith, possui uma barra guiada por trilhos, permitindo movimentos verticais com mais estabilidade, sendo muito utilizado em treinos de força como agachamentos. Apesar disso, o mau encaixe da trava pode levar a acidentes como o que ocorreu com Luis.

O jovem foi socorrido ainda na academia e recebeu atendimento imediato da equipe do local, que também o apoiou após o incidente. Ele passou por cirurgia nas duas pernas e segue em recuperação em casa. Ainda sem poder apoiar os pés no chão, Luis está sem curativos e sem pontos, aguardando liberação médica para iniciar o uso de muletas.

A previsão, segundo ele, é de que possa voltar a caminhar normalmente dentro de aproximadamente 10 semanas.