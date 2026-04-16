MC Poze do Rodo tem prisão mantida pela Justiça

A Justiça Federal manteve a prisão do MC Poze do Rodo em audiência de custódia realizada na manhã desta quinta-feira (16).

O funkeiro foi detido na quarta-feira (15) após a operação Narcofluxo, que visou desarticular uma organização criminosa acusada de lavagem de dinheiro e de fazer transações ilegais de mais de R$ 1,6 bilhão.

A defesa do MC afirma que ainda não teve acesso às acusações e que o cliente dele foi surpreendido pela prisão.

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Ainda segundo o advogado de defesa, Fernando Henrique Cardoso Neves, o artista nega irregularidades. Um pedido de habeas corpus deve ser encaminhado para que o cantor possa responder ao processo em liberdade.

Poze foi detido em um condomínio de luxo no bairro Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Além dele, também foram presos o MC Ryan SP e o influenciador Raphael Sousa Oliveira, criador da Choquei, página de conteúdos variados nas redes sociais.

Operação Narcofluxo

Segundo a PF, a operação desta quarta-feira decorre de outras investigações sobre um grupo de esquema de lavagem de capitais.

Mais de 200 policiais foram despachados para cumprir 5 mandados de busca e apreensão e 39 de prisão temporária em endereços nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás; e no Distrito Federal.

A Polícia identificou que os suspeitos utilizavam um sistema para ocultação e para dissimulação de valores, incluindo operações financeiras de alto valor, transporte de numerário em espécie e transações com criptoativos.