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MC Poze do Rodo tem prisão mantida pela Justiça

Audiência de custódia foi realizada na manhã desta quinta-feira (16).

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Redação producaodiario@svm.com.br
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MC Poze do Rodo posa usando óculos escuros e diversas correntes de ouro grossas sobre uma camiseta preta em um mirante. Ao fundo, a paisagem destaca o contraste entre o verde das montanhas e a densa urbanização de uma comunidade, sob a luz clara do dia.
Legenda: MC Poze do Rodo foi preso como parte da Operação Narcofluxo.

A Justiça Federal manteve a prisão do MC Poze do Rodo em audiência de custódia realizada na manhã desta quinta-feira (16). 

O funkeiro foi detido na quarta-feira (15) após a operação Narcofluxo, que visou desarticular uma organização criminosa acusada de lavagem de dinheiro e de fazer transações ilegais de mais de R$ 1,6 bilhão.

A defesa do MC afirma que ainda não teve acesso às acusações e que o cliente dele foi surpreendido pela prisão. 

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Poze foi detido em um condomínio de luxo no bairro Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Além dele, também foram presos o MC Ryan SP e o influenciador Raphael Sousa Oliveira, criador da Choquei, página de conteúdos variados nas redes sociais.

Operação Narcofluxo

Segundo a PF, a operação desta quarta-feira decorre de outras investigações sobre um grupo de esquema de lavagem de capitais.

Mais de 200 policiais foram despachados para cumprir 5 mandados de busca e apreensão e 39 de prisão temporária em endereços nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás; e no Distrito Federal.

A Polícia identificou que os suspeitos utilizavam um sistema para ocultação e para dissimulação de valores, incluindo operações financeiras de alto valor, transporte de numerário em espécie e transações com criptoativos.

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