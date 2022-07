Instrutor de academia agride estagiária e morre baleado pelo pai dela, no interior de São Paulo

Um instrutor de academia morreu na noite da última sexta-feira (22) após ser baleado pelo pai de uma estagiária que trabalhava no local. O caso aconteceu em Araras, interior de São Paulo. As informações são do G1.

De acordo com a Polícia Civil, a motivação do crime foi uma agressão cometida pelo instrutor contra a estagiária. A vítima foi identificada como Nelson Ré Soares, de 29 anos.

O autor dos disparos confessou o crime. Ele tem 41 anos e foi abordado pela Polícia Militar em Limeira (SP) e levado para a Central de Polícia Judiciária de Araras.

Ele informou onde estava guardada a pistola usada no crime, que foi apreendida. De acordo com a polícia, o homem tinha autorização para posse de arma.

Justiça entendeu como legítima defesa

Após ser detido e passar por audiência de custódia no sábado (23), ele foi liberado e vai responder em liberdade. O advogado do autor dos disparos disse que a Justiça entendeu o ato como legítima defesa, já que houve agressão do instrutor.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o instrutor teve desentendimentos com a estagiária e a irmã dela, que também trabalhava no local. Havia duas ocorrências na Delegacia de Defesa da Mulher, conforme o documento.

De acordo com o advogado de defesa do pai da jovem, o instrutor ameaçou a estagiária na noite da última sexta. Foi quando ela ligou para o pai e pediu que ele a buscasse na academia, pois estava apreensiva.

Discussão

O pai estava retornando do clube de tiros. Quando chegou ao trabalho da filha, o instrutor teria ido até o carro e começado uma discussão. Segundo o advogado, o pai pediu ao rapaz que se afastasse, mas ele agrediu a estagiária com um soco no rosto.

Ainda de acordo com o advogado, o pai da jovem sacou a arma, deu o aviso para que o instrutor parasse e ele não parou. O homem teria efetuado um disparo e o rapaz continuou. Foi quando o homem fez outro disparo e o instrutor caiu.

Nelson Ré foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu. O corpo foi velado e enterrado na tarde de sábado.