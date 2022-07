Bebê de 11 meses é atropelada e arrastada por quase 500 metros em São Paulo

Uma criança de 11 meses de idade foi atropelada e arrastada por quase 500 metros nesta quinta-feira (21). O caso aconteceu na avenida Engenheiro Eusébio Stevaux, na zona sul de São Paulo. Segundo o G1, que divulgou as informações, a bebê estava em um carrinho no momento do atropelamento e acumula lesões graves nos pés.

As lesões foram provocadas pelo atrito da pele da criança com o asfalto. A família informou ao portal que é possível, inclusive, que ela tenha de passar por cirurgias mais complexas devido aos ferimentos.

A avó da bebê, Eliana da Silva, afirmou que a motorista do veículo, identificada como Renata Cândida da Cruz Nunes, 42, poderia ter evitado o acidente. "Ela [a motorista] teve duas chances de parar e não parou. Meu genro foi correndo atrás do carro, chamando, gritando, pedindo para ela parar", desabafou ela ao G1. Além disso, a mulher relatou que outras pessoas que estavam próximo ao local correram também para impedir o veículo, mas sem sucesso.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que a mulher conduzia uma I/MMC Outlander branca quando atingiu o carrinho de bebê que estava sendo empurrado pelo pai da criança. "O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo", concluiu o órgão.

O acidente

De acordo com o G1, o pai da bebê atravessava a rua com a criança no carrinho, na faixa de pedestres, quando a caminhonete se aproximou e não parou para que pai e filha completassem a travessia.

O homem foi derrubado e o carrinho ficou preso no para-choque da frente do veículo, sendo arrastado com a criança junto. O jornal constatou ainda que, na via, embora não haja semáforo, há sinalização no asfalto indicando para os motoristas pararem na faixa.

Legenda: Carro arrastou carrinho de bebê preso ao para-choque por quase 500 metros. Foto: Reprodução/TV Globo

Os relatos dão conta de que a motorista parou somentena entrada do condomínio onde mora, a quase 500 metros de onde atropelou a bebê. Ela afirmou que estava com a própria filha no veículo e que agiu assustada, achando que tinha atropelado um ciclista. Disse, ainda, que ficou com medo de ser agredida.

"Eu realmente não consigo entender porque é uma bebê, um ser indefeso, e ela não teve essa capacidade, essa compaixão em parar o veículo e socorrer", afirmou a avó da criança.

A bebê está acompanhada por equipe médica do Hospital do Campo Limpo, na zona sul da capital paulista.