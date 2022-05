Cinco crianças são atropeladas por motorista bêbado em Ceilândia, no Distrito Federal

Cinco crianças foram atropeladas na Ceilândia (DF) neste domingo (22). Informações do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal apontam que três delas estão em estado grave. As outras duas vítimas sofrem escoriações, mas estão consciente e orientadas, conforme o G1.

As crianças têm idades de 4 a 10 anos e foram encaminhadas ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC). As três em estado mais grave, devido ao estado mais crítico, foram transferidas para o Hospital de Base.

O motorista do veículo, de 53 anos, foi detido pela Polícia Militar e levado para delegacia. O Instituto Médico Legal (IML) confirmou a embriaguez do condutor.

Diante disso, ele foi autuado por acidente de trânsito com vítima, atropelamento de pedestres, embriaguez ao volante e falta de habilitação para dirigir.

Testemunha que preferiu não se identificar contou que passava pelo local de moto e parou na faixa de pedestre para as crianças atravessarem. Entretanto, o carro não teria parado.

A testemunha acrescenta que o motorista tentou fugir do local e quase atropelou o motoqueiro e o passageiro. Os dois conseguiram impedir que o condutor fugisse.

