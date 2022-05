Após noivado rompido, mulher reúne amigos em festa de “descasamento” para evitar multa no Paraná

Kallynca Carvalho dos Santos, de 29 anos, precisou adaptar a festa de casamento após o noivado chegar ao fim, em 13 anos de relacionamento, com apenas 7 meses para a cerimônia. A forma encontrada por ela foi uma festa à fantasia com o tema “descasamento”, realizada neste sábado (21), para evitar multas e recuperar parte do investimento.

A mulher usou um vestido preto de rainha, inspirado nas noivas dos czares, e entrou na festa com um samba em homenagem ao avô falecido, que havia pagado a locação do espaço. As informações são do portal G1.

Tudo aconteceu em um salão aos moldes de um castelo, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná.

“Essa noite pra mim é muito marcante, porque além de ter todo esse movimento, todo esse apoio e repercussão, que eu jamais imaginava, vamos dizer que foi um último presente do meu avô pra mim", disse aos convidados.

A festa foi feita com apoio de familiares e amigos que pagaram por ingressos. Foi arrecadado por volta de R$ 20 mil e a programação foi até a madrugada deste domingo (22).

“Isso foi pra eu conseguir reverter um pouco de tudo que eu investi porque a festa em si.[...] mas eu não me arrependo em nenhum momento, esse dinheiro investido eu tinha separado para essa fase," declarou.

Kallynca, inclusive, foi à festa acompanhada pelo atual namorado que conheceu depois de um mês do término com o ex-noivo.

"Pensei em tudo que aconteceu na minha vida, querendo ou não do antigo relacionamento, pra decisão da gente ter o término, pra gente começar, se reinventar”, refletiu sobre o momento.

Kallynca Carvalho dos Santos Agora eu acredito que estou realmente pronta para começar uma nova fase, com uma nova prosperidade, vai ser sucesso

O encontro de uma outra paixão

O “descasamento”, como nomeia Kallynca, aconteceu para evitar as multas de rescisão dos contratos da cerimônia, mas também celebra o encontro de uma nova paixão um mês depois do término do noivado.

"Eu estou em um novo relacionamento. Após o término com o meu ex-noivo, eu dei uma chance para o amor e tive sucesso. Estou em um relacionamento muito feliz", publicou nas redes sociais.

Ele foi um amigo que se demonstrou como porto seguro até se tornar um novo amor, como detalhou. Kallynca considera a decisão de buscar a própria felicidade como a melhor escolha.

Como surgiu o “descasamento”

Kallynca começou a cancelar a programação do casamento depois do término do noivado, mas foi surpreendida com o valor da multa do estabelecimento da festa.

A mãe da jovem propôs manter a festa como uma forma de evitar o gasto. Foram convidadas 200 pessoas para a festa, que se tornou à fantasia.

Não foi informado o valor do prejuízo para desmarcar o casamento, mas a ex-noiva disse que teria de pagar multa de 40% sobre o investimento, além de pagar despesas com honorários de profissionais e outros custos para a execução da festa.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil