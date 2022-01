Cearense que trocou festa de casamento por construção de escola na África tem 73% do custo garantido

A cearense Taina Pessoa, que junto com o noivo - o carioca Renato Marques, decidiram abrir mão da própria festa de casamento em 2020 para construir uma escola na África, anuncia que cerca de 73% da meta de arrecadação, o equivalente a mais de R$ 162 mil, já foram atingidos.

O centro educacional está sendo construído em uma aldeia moçambicana de Matuba, com os recursos que seriam gastos na festa e colaboração em dinheiro da lista de presentes.

As obras tiveram início em junho de 2021 e o objetivo é entregar a obra totalmente executada para 300 crianças do Projeto Acolher Moçambique da Organização humanitária Fraternidade sem Fronteiras (FSF). O arrecadado até o momento garante a cobertura de quatro salas de aula e do amplo refeitório.

A ideia surgiu após o casal participar, em janeiro de 2020, de uma missão humanitária da FSF, em Moçambique, e se deparar com uma única escola da aldeia de Matuba, em condições precárias.

O cenário de vulnerabilidade do local fez o casal abrir mão do “sonho de uma vida” e ao chegarem de volta ao Brasil, o plano de construção da escola já estava definido.

Campanha continua

O custo total para a construção é de R$ 220 mil. A campanha para arrecadar os 27% restantes do valor continua aberta e interessados podem participar pelo site do projeto, por onde podem ser consultados os valores aplicados e o andamento da obra.

“Ao invés de gastarmos com uma festa de casamento e recebermos presentes de uma lista tradicional, optamos por investir os recursos em algo que pudesse contribuir para um mundo melhor”, diz Taina.

