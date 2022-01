USP disponibiliza cursos livres gratuitos e a distância; confira como participar

Uma das mais conceituadas instituições de ensino superior do país, a Universidade de São Paulo (USP), está com inscrições abertas para diferentes cursos gratuitos EAD de desenvolvimento profissional. As formações têm como foco estudantes de graduação, professores ou mesmo pessoas que possuem interesse em saber mais sobre um tema específico. Há cursos sobre Machado de Assis, Plantas Medicinais e Análise Fitoquímica e Pães Recheados, por exemplo.

Para participar, os interessados devem se inscrever pelo Sistema Apolo, clicando na aba “cursos a distância”. É importante observar o período de inscrição, início das aulas e se a formação de interesse é na modalidade paga ou gratuita.

A instituição destaca ainda que as vagas são limitadas e, por essa razão, o candidato deve se inscrever apenas em cursos que tenha real interesse em cursar. Abaixo, confira as oportunidades de cursos gratuitos EAD da USP:

Abordagens plurais sobre a obra de Machado de Assis (400 vagas)

Com duração de 10 horas, o curso gratuito é promovido pelo Museu Paulista da USP e tem como objetivo discutir características de Machado de Assis e os diversos aspectos de sua obra realizada por especialistas das áreas de História, Crítica Literária e Editoração. Para participar, os interessados devem se inscrever até o dia 25 de janeiro. O sorteio eletrônico para selecionar os candidatos será realizado no dia 26.

Pães Recheados

Todas as pessoas que se interessarem pela área de panificação podem se inscrever nesse curso até o dia 28/01. A seleção será feita por ordem de inscrição, até o total de 60 vagas. O objetivo desse curso é fazer com que as pessoas saibam fazer pães recheados, seja para consumo próprio ou para ganhar uma renda extra.

Plantas Medicinais e Análise Fitoquímica

Com inscrições abertas até o dia 21/01, o curso tem como objetivo geral apresentar perspectiva histórica, marcos regulatórios/legais e conhecimentos técnicos e científicos quanto às plantas medicinais. O curso é direcionado para alunos que tenham conhecimentos básicos preliminares em Química Orgânica e Química Analítica, pois o minicurso focalizará especialmente em informações sobre Produtos Naturais bioativos de origem vegetal e sua análise química, dentro do contexto de agências regulatórias, como a ANVISA.

Meninas Programadoras: Introdução à Programação para alunos do Ensino Médio

Promovido pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação de São Carlos (ICMC), o curso gratuito é destinado a estudantes da 3ª Série do Ensino Médio que se identifiquem com o gênero feminino ou não binário, pois tem como proposta oportunizar o debate para o desenvolvimento de habilidades de programação e de resolução de problemas por meio de aulas que atrelam a teoria e a prática. Com carga horária de 40 horas, o curso incentiva alunas a ingressarem nessa carreira. As inscrições seguem abertas até 22 de janeiro.

Ética e Segurança nas Redes Digitais

O curso gratuito da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP tem como proposta desenvolver a capacidade de crítica antes de agir para a segurança e a ética nas redes digitais. A carga horária é de 30 horas divididas em quatro módulos: Ética nas Redes Digitais, Conceitos Básicos sobre Segurança nas Redes Digitais, Protegendo-se de A até Z e Outros problemas relacionados à Segurança nas Redes Digitais.

Para participar os interessados devem se inscrever até 20 de maio. A seleção será por ordem de inscrição, classificando os candidatos por ordem de envio da inscrição. As inscrições que ultrapassam o limite de vagas poderão ser aproveitadas para vagas remanescentes.

Astronomia para Docentes do Ensino Médio

O curso gratuito é ofertado pelo Instituto Astronomia Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG), destinado a professores de Física do Ensino Médio da rede pública e privada. Com duração de 239 horas, tem como objetivo possibilitar o contato com diversas áreas da Astronomia numa perspectiva moderna e atual, abordando tópicos que familiarizam o docente com a linguagem da Astronomia contemporânea. Para participar, os interessados devem se inscrever até 14 de janeiro.

Quero receber conteúdos exclusivos do EducaLab