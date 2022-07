Irmãos brasileiros procurados pela Interpol são deportados dos EUA e presos em aeroporto

Os irmãos Deivide e James-Lino Ribeiro, de 32 e 28 anos, respectivamente, foram detidos pelas autoridades americanas em Everett, em Massachusetts. Eles são fugitivos da Justiça brasileira pelos crimes de roubo e latrocínio.

Segundo o jornal Extra, com informações da Polícia Federal, eles foram presos nesta sexta-feira (22), assim que desembarcaram no Brasil, no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte.

Deportados

Devine e James-Lino foram detidos no último dia 13 de maio, a pedido da Interpol, por agentes do Departamento de Imigração e Costumes dos Estados Unidos.

Os EUA informaram que a dupla começou a viver ilegalmente no país em 2017.

Crimes no Brasil

Em 2014, no Brasil, a dupla matou uma pessoa que assaltou num posto de gasolina em Mantena, Minas Gerais. O tiro partiu de uma arma de Deivide. James foi condenado por ter participado do latrocínio.

Segundo o Extra, ambos devem cumprir 36 e 19 anos de prisão. Tão logo chegaram ao País, foram submetidos a exame de corpo de delito e encaminhados para a penitenciária Nelson Hungria, em MG.