Idosa em cadeira de rodas é atropelada por caminhão e morre em Cosmópolis, no interior de SP

Uma idosa em cadeira de rodas morreu após ser atropelada por um caminhão na manhã deste sábado (12), na cidade de Cosmópolis, no interior de São Paulo. A mulher, que tinha 81 anos, já estava morta quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, conforme informações do g1.

De acordo com a Guarda Civil de Cosmópolis, equipes da perícia técnica estiveram no local e investigam a causa do acidente. A apuração inicial do órgão indica que o motorista do veículo não conseguiu ver a vítima quando foi fazer a conversão para acessar à Rua Ramos de Azevedo.

Por sua vez, comerciantes da região alegaram que, embora estivesse na faixa de pedestre, a idosa estaria em um “ponto cego”, o que teria impedido a visibilidade do motorista ao entrar na via.

A Guarda Civil relatou, ainda, que o caminhoneiro permaneceu no local do acidente durante a atuação das equipes. Em seguida, ele foi encaminhado para a delegacia de Cosmópolis para prestar depoimento.

Até a última atualização, a vítima ainda não havia sido identificada. O caso segue em apuração pelas autoridades locais.