Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Homem morre dentro de casa no Rio de Janeiro e seus cães passam dois dias ao lado do corpo

O homem possivelmente foi vítima de um ataque cardíaco

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
A residência estava tomada por sujeira, mas os cães eram aparentemente bem tratados
Legenda: A residência estava tomada por sujeira, mas os cães eram aparentemente bem tratados
Foto: Fotos: Reprodução/Redes sociais

Sete cães foram resgatados nesta sexta-feira (29), após serem encontrados ao lado do corpo do tutor, morto há possivelmente dois dias, na comunidade da Palmeirinha, em Guadalupe, na Zona Norte do Rio de Janeiro

As primeiras informações apontam que o tutor dos sete cachorros pode ter sofrido um ataque cardíaco na quarta-feira (27). O corpo do homem já se encontrava em avançado estado de decomposição quando foi encontrado.

Veja também

teaser image
País

Funcionários da Defesa Civil do RJ são presos por sedar e abandonar cães

teaser image
Pets

Agentes caninos da Receita Federal no Ceará têm 'aposentadoria'; conheça os cachorros e a rotina

O corpo de Jaci Bandeira de Almeida, de 55 anos, estava caído ao lado da cama e cercado pelos animais. De acordo com populares, o homem era acumulador: “Ele era uma pessoa que catava esses bagulhos todos aí, mas nunca deixou os bichinhos sem comer. Comprava ração no cartão, parcelado. Agora ele se foi e os bichinhos dele ficaram aqui. É muito triste”, disse uma vizinha.

Busca de adoção

Segundo Luiz Ramos Filho, Secretário de Defesa e Proteção dos Animais da cidade do Rio de Janeiro, a massa corporal dos animais está boa, e todos eles são dóceis. “A gente recebeu esse chamado e imediatamente acionamos nossas equipes. Agora eles vão ficar bem. Vamos tentar buscar adoção para eles", declarou em um vídeo publicado em suas redes sociais. 

O secretário destacou que a residência estava tomada por sujeira, aspecto característico de um quadro de acumulação compulsiva: “Encontramos uma situação muito triste. Foi difícil segurar as lágrimas.”

A situação ficou ainda pior, pois a região vem enfrentando uma rotina de confrontos entre policiais e criminosos, e órgãos do governo do Estado se recusaram a fazer a remoção do corpo. O atestado de óbito foi feito, então, por funcionários da Clínica da Família local.

“Foi a situação mais triste que já vi. O corpo de um ser humano abandonado no meio do lixo. O rabecão não queria entrar, as pessoas estavam com medo por causa da violência. Só conseguimos a remoção no meio da tarde, dois dias depois do falecimento. Se não tivéssemos ido lá, o corpo estaria abandonado até agora”, disse Luiz Ramos Filho.

Assuntos Relacionados
Medidas cautelares contra Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma, são revogadas
País

Caso Ultrafarma: medidas cautelares contra empresário Sidney Oliveira são revogadas

Empresário foi preso no último dia 12 durante investigação contra esquema que teria rendido mais de R$ 1 bilhão em propina

Redação
Há 1 hora
A residência estava tomada por sujeira, mas os cães eram aparentemente bem tratados
País

Homem morre dentro de casa no Rio de Janeiro e seus cães passam dois dias ao lado do corpo

O homem possivelmente foi vítima de um ataque cardíaco

Redação
Há 1 hora
Imagem de grupo de militares para matéria sobre mudança de exigências para entrar no curso das Forças Armadas
País

STF muda exigências para ingresso nas Forças Armadas e invalida proibição de casados em curso

O relator do recurso afirmou que a regra viola princípios constitucionais da igualdade e proteção à família

Redação
29 de Agosto de 2025
Imagem de Felipe Moraes, artista negro morto a tiros por segurança após tentar entrar com cachorro em supermercado
País

Artista negro é morto a tiros por segurança após tentar entrar com cachorro em supermercado

Caso aconteceu em Santo André, na Grande São Paulo, na manhã da última terça-feira (26)

Redação
29 de Agosto de 2025
Maria Eduarda mostrou a esperteza do passarinho Frederico Marcelino
País

Passarinho invade apartamento, faz moradora se sentir 'especial' e acaba sendo 'dedurado' pelos vizinhos 

Maria Eduarda publicou o vídeo da descoberta no TikTok, que rapidamente viralizou

Redação
29 de Agosto de 2025
Imagem mostra policiais federais participando de operação de segurança, mostrando profissionais em ação com destaque para a polícia federal na cena, ilustrando investigação sobre vazamento de dados sobre operação contra pcc
País

PF investigará vazamento de informações em operação contra esquema do PCC no setor de combustíveis

Suspeita surgiu devido ao baixo número de mandados de prisão preventiva cumpridos durante a megaoperação dessa quinta-feira (28)

Redação
29 de Agosto de 2025
Dante Chiquinelli Marcatto
País

Mãe é presa suspeita de matar bebê de 9 meses envenenado em SP

A criança morreu após comer banana amassada

Redação
29 de Agosto de 2025
Esquema do PCC usava fintechs para lavar dinheiro de produção e distribuição de gasolina
País

Esquema do PCC usava fintechs para lavar dinheiro de produção e distribuição de gasolina

Investigação aponta ocultação de patrimônio e uso de laranjas para controlar pontos de venda de combustíveis além de abertura de empresas

Redação
28 de Agosto de 2025
montagem de fotos de Hytalo Santos e o marido Euro em presídio
País

Hytalo Santos e marido são transferidos de São Paulo para presídio na Paraíba

Prisão é a maior em João Pessoa na custódia de presos provisórios masculinos

Redação
28 de Agosto de 2025
Imagem mostra close-up em pés femininos malhando em máquina de academia e ilustra morte de mulher em academia de BH
País

Mulher morre ao passar mal enquanto se exercitava em academia de Belo Horizonte (MG)

Vítima descansava entre uma série de exercícios quando teve um mal-estar

Redação
28 de Agosto de 2025
Imagem mostra abastecimento de carro em posto de gasolina, ilustrando operação que combate esquema bilionário do PCC de lavagem de dinheiro por postos de combustíveis
País

Operação combate esquema bilionário do PCC de lavagem de dinheiro por postos de combustíveis

Segundo a Receita Federal, a força-tarefa é a maior operação contra o crime organizado na história do País

Carol Melo
28 de Agosto de 2025
Renê Junior, empresário que matou gari em BH com a arma da esposa delegada após se irritar com caminhão de lixo na rua
País

Juíza cita 'tumulto processual' em caso de empresário que matou gari em Belo Horizonte

Desde o início do processo, o réu René Nogueira Júnior trocou de advogado três vezes

Redação
28 de Agosto de 2025
pessoas atravessando rua em faixa de pedestre, em fortaleza. cidade tem mais de 2,5 milhões de habitantes
País

Brasil tem 213,4 milhões de habitantes, mostra estimativa do IBGE; Ceará tem mais de 9,2 milhões

Estimativa sobre a população brasileira foi divulgada nesta quinta-feira (28)

Redação
28 de Agosto de 2025
Mulher corre pedindo ajuda a PMs após ser sequestrada e estuprada pelo ex-companheiro; veja vídeo
País

Mulher corre pedindo ajuda a PMs após ser sequestrada e estuprada pelo ex-companheiro; veja vídeo

Detido, o suspeito confirmou a versão e estava em posse do celular da vítima

Lucas Monteiro
28 de Agosto de 2025
Imagem do momento do assalto a carro-forte em osasco
País

Homens com fuzis e uniforme da polícia assaltam carro-forte e trocam tiros com seguranças, em Osasco

Com a chegada dos suspeitos, e uma troca de tiros com seguranças, clientes entraram em pânico

Redação
27 de Agosto de 2025
Funcionários da Defesa Civil do RJ são presos por sedar e abandonar cães
País

Funcionários da Defesa Civil do RJ são presos por sedar e abandonar cães

Segundo a polícia, os suspeitos usaram carro oficial para cometer o crime

Redação
27 de Agosto de 2025
Imagem para matéria Padre evita pronunciar nome Yaminah durante batismo; entenda origem e significado
País

Padre evita pronunciar nome 'Yaminah' durante batismo; entenda origem e significado

Caso ocorreu em cerimônia no Leblon, bairro nobre do Rio de Janeiro

Redação
27 de Agosto de 2025
Delegado sobre caso de cavalo multilado usou rede social para falar sobre assunto
País

Homem que cortou patas de cavalo em Bananal mutilou animal ainda vivo, revela delegado em vídeo

Documento com informação já foi encaminhado ao Ministério Público de São Paulo (MPSP)

Redação
27 de Agosto de 2025
Carlo Acutis, com casaco vermelho e vegetação ao fundo, terá celebração da sua canonização em paróquia de São Paulo
País

Canonização de Carlo Acutis será celebrada em paróquia do beato, em São Paulo; veja programação

Celebração está marcada para o próximo dia 7 de setembro

Redação
27 de Agosto de 2025
Homem sentado em uma mesa de escritório, com fundo de parede branca e uma pessoa de braços cruzados ao lado, em ambiente corporativo.
País

Em carta escrita na prisão, empresário que matou gari em BH diz que caso foi 'acidente'

Homem está preso desde 11 de agosto pela morte de Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos

Redação
27 de Agosto de 2025