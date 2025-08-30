Homem morre dentro de casa no Rio de Janeiro e seus cães passam dois dias ao lado do corpo

Sete cães foram resgatados nesta sexta-feira (29), após serem encontrados ao lado do corpo do tutor, morto há possivelmente dois dias, na comunidade da Palmeirinha, em Guadalupe, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

As primeiras informações apontam que o tutor dos sete cachorros pode ter sofrido um ataque cardíaco na quarta-feira (27). O corpo do homem já se encontrava em avançado estado de decomposição quando foi encontrado.

Veja também País Funcionários da Defesa Civil do RJ são presos por sedar e abandonar cães Pets Agentes caninos da Receita Federal no Ceará têm 'aposentadoria'; conheça os cachorros e a rotina

O corpo de Jaci Bandeira de Almeida, de 55 anos, estava caído ao lado da cama e cercado pelos animais. De acordo com populares, o homem era acumulador: “Ele era uma pessoa que catava esses bagulhos todos aí, mas nunca deixou os bichinhos sem comer. Comprava ração no cartão, parcelado. Agora ele se foi e os bichinhos dele ficaram aqui. É muito triste”, disse uma vizinha.

Busca de adoção

Segundo Luiz Ramos Filho, Secretário de Defesa e Proteção dos Animais da cidade do Rio de Janeiro, a massa corporal dos animais está boa, e todos eles são dóceis. “A gente recebeu esse chamado e imediatamente acionamos nossas equipes. Agora eles vão ficar bem. Vamos tentar buscar adoção para eles", declarou em um vídeo publicado em suas redes sociais.

O secretário destacou que a residência estava tomada por sujeira, aspecto característico de um quadro de acumulação compulsiva: “Encontramos uma situação muito triste. Foi difícil segurar as lágrimas.”

A situação ficou ainda pior, pois a região vem enfrentando uma rotina de confrontos entre policiais e criminosos, e órgãos do governo do Estado se recusaram a fazer a remoção do corpo. O atestado de óbito foi feito, então, por funcionários da Clínica da Família local.

“Foi a situação mais triste que já vi. O corpo de um ser humano abandonado no meio do lixo. O rabecão não queria entrar, as pessoas estavam com medo por causa da violência. Só conseguimos a remoção no meio da tarde, dois dias depois do falecimento. Se não tivéssemos ido lá, o corpo estaria abandonado até agora”, disse Luiz Ramos Filho.