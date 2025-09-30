Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Funcionária com TDAH chamada de 'lerda' vence ação por assédio moral

Mulher chegou a receber um troféu colaboradora mais "lerda" e "sonsa" da empresa

Escrito por
Nathália Paula Braga producaodiario@svm.com.br
País
Fachada da sede administrativa do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.
Legenda: 28ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, condenou rede de laboratório por assédio no ambiente de trabalho.

A juíza Cristiana Soares Campos, da 28ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, condenou uma rede de laboratórios a pagar uma indenização de R$ 20 mil por danos morais a uma funcionária que sofreu bullying no ambiente do trabalho. 

Diagnosticada com TDAH, a funcionária relatou ter sofrido repetidas humilhações de colegas, que a chamavam de “lerda” e “sonsa”. Em um episódio simbólico, chegou a receber um “troféu” de funcionária mais lenta do setor.

As agressões, somadas à pressão e sobrecarga, desencadearam crises de ansiedade e levaram ao desenvolvimento de transtorno psíquico, confirmado em perícia médica. 

Defesa e Provas 

A rede de Laboratórios negou responsabilidade, mas documentos apresentados comprovam a realização de ranqueamento internos e da entrega do "prêmio".

O testemunho do chefe da autora foi determinante para confirmar que a violência psicológica era de conhecimento da chefia imediata e ainda assim não houve nenhuma medida para contenção da violência.

Veja também

teaser image
Colaboradores

Trabalho, dança e justa causa

teaser image
Ceará

Empresa é condenada a indenizar e recontratar funcionário demitido por etarismo, no CE

Fundamentação da sentença

A juíza afirmou que é dever do empregador adotar medidas eficazes para prevenir e reprimir a violência psicológica no ambiente de trabalho. Para a magistrada, o empregador deveria, inclusive:

Valer-se das medidas diretivas coercitivas previstas na legislação trabalhista, como a suspensão disciplinar ou até a dispensa por justa causa, caso entendesse necessário, a fim de cessar a prática reiterada de violência psicológica no ambiente de trabalho
Cristiana Soares Campos.
Juíza da 28ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte.
.

A magistrada reconheceu também o direito à estabilidade provisória. Essa garantia legal impede o empregador de demitir um trabalhador sem justa causa durante um período determinado.

Como a atendente já havia sido desligada, a justiça determinou o pagamento de uma indenização substitutiva, que é a compensação financeira pelo período em que o trabalhador teria estabilidade

A indenização por danos morais, que havia sido fixada em R$ 50 mil na primeira instância, foi reduzida para R$ 20 mil pelo Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG). Inconformada, a defesa do laboratório recorreu e o caso seguiu para julgamento no Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Assuntos Relacionados
Fachada da sede administrativa do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.
País

Funcionária com TDAH chamada de 'lerda' vence ação por assédio moral

Mulher chegou a receber um troféu colaboradora mais "lerda" e "sonsa" da empresa

Nathália Paula Braga
Há 1 hora
Luiz Perillo em selfie no elevador. Ele era um homem jovem de barba rala e usa boné e roupa branca. Imagem é usada em matéria informado que jovem que recebeu cinco órgãos morreu
País

Luiz Perillo, que recebeu transplante de cinco órgãos, morre aos 35 anos

O arquiteto brasiliense sofreu uma parada cardiorrespiratória

Redação
Há 1 hora
Imagem de duas taças de gin para ilustrar matéria sobre mortes por suspeita de intoxicação com metanol sobem para cinco em SP.
País

Mortes por suspeita de intoxicação com metanol sobem para cinco em SP

Governo de São Paulo havia confirmado três óbitos até a noite de segunda-feira (29)

Redação
Há 2 horas
Ruy Ferraz Fontes
País

Suspeito de matar ex-delegado de SP é morto no Paraná

Contra o homem já havia um mandado de prisão em aberto

Redação
30 de Setembro de 2025
Imagem mostra fábrica clandestina em Americana
País

Polícia apreende 17,7 mil produtos em fábrica clandestina de bebidas em SP

Segundo as investigações, o imóvel era usado para falsificar e envasar uísque, gim e vodka

Renato Bezerra
30 de Setembro de 2025
selfie de Marceu Vieira, com a camisa do flamengo. ele tinha 63 anos
País

Morre o jornalista e compositor Marceu Vieira, aos 63 anos, no Rio de Janeiro

O profissional tratava um câncer no pulmão

Redação
30 de Setembro de 2025
Sandro Rogério Pardini e Ruy Ferraz Fontes
País

Subsecretário é alvo de investigação da morte de ex-delegado em SP

Sandro Rogério Pardini foi um dos nove alvos de mandados de busca e apreensão, cumpridos pela Polícia Civil na segunda-feira (29)

Redação
30 de Setembro de 2025
Uma montagem com duas fotos, do lado esquerdo o momento em que o dançarino caio sobre o teto e do lado direito no momento em que ele está em cima do muro
País

Dançarino de 'carreta furacão' cai em telhado, em Minas Gerais

Sem ferimentos após a queda, o artista volta a se apresentar normalmente

Gabriel Bezerra*
30 de Setembro de 2025
Imagem mostra avião decolando no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com cones de segurança na pista e uma ponte ao fundo, sob céu nublado.
País

Óleo na pista fecha aeroporto Santos Dumont, no RJ

Dezenas de voos foram cancelados ou estão atrasados nesta manhã de terça-feira (30)

Redação
30 de Setembro de 2025
Imagem de duas garrafas de bebidas alcoólicas para matéria sobre São Paulo confirma três mortes por intoxicação por metanol
País

São Paulo confirma 3ª morte por consumo de metanol em bebidas alcoólicas 'batizadas'

Outros sete casos estão sendo acompanhados pelo Centro de Vigilância Sanitária (CVS) do Estado de SP

Redação
29 de Setembro de 2025
Ana Joyce tem 14 anos e sonhar cursar medicina na USP
País

Acreana superdotada de 14 anos é aprovada em 14 cursos superiores

Apesar de conquistas em oito universidades públicas, jovem mira medicina na USP e se prepara para o Enem 2026

Redação
29 de Setembro de 2025
Imagem mostra dois copos de vidro com bebida alcoólica e um pedaço de limão ao lado
País

Metanol importado pelo PCC pode ter sido usado em bebidas adulteradas em São Paulo, diz associação

Associação Brasileira de Combate à Falsificação acredita que o metanol encontrado nas bebidas seja o mesmo usado para batizar combustíveis

Redação
28 de Setembro de 2025
Imagem mostra recipientes transparentes semelhantes aos de um laboratório com líquido translúcido amarelado, o metanol, em um fundo branco.
País

O que é metanol e o que se sabe sobre as mortes após ingestão de bebida alcoólica com a substância

Os dois casos com mortes ocorreram na cidade de São Paulo e em São Bernardo do Campo

Redação
28 de Setembro de 2025
Foto do influenciador Gabriel Spalone, preso por esquema ilegal de Pix, sorrindo, de blusa social branca e braços cruzados.
País

Influenciador suspeito de desviar R$ 146 milhões no Pix passará por audiência de custódia

O empresário foi preso na Argentina, um dia após ser capturado e solto no Panamá

Redação
28 de Setembro de 2025
Montagem de fotos de Maurício Camisotti e Antônio Antunes, o 'careca do INSS', presos por envolvimento na fraude que desviou recursos do instituto
País

STF mantém prisão preventiva de 'careca do INSS' e empresário suspeito de fraude

Investigados desviaram recursos de aposentadorias e benefícios do INSS, segundo Polícia Federal

Redação
28 de Setembro de 2025
Imagem do influenciador Gabriel Spalone, preso por suspeita de desvio milionário via Pix.
País

Influenciador suspeito de desviar R$ 146 milhões via PIX é preso novamente

Gabriel Spalone foi incluído em lista da Interpol e detido em Buenos Aires

Redação
28 de Setembro de 2025
Gabriel Spalone é um homem jovem, branco, de cabelo preto e que usa óculos escuros e camisa amarela estampada.
País

Pouco após ser detido no Panamá, influenciador suspeito de desviar milhões via PIX é solto

Gabriel Spalone é suspeito de participar de um esquema que desviou R$ 146 milhões de bancos e empresas

Redação
27 de Setembro de 2025
Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, usando óculos e camisa branca social, durante entrevista.
País

Ministro da Saúde socorre paciente após desmaio em avião

O episódio ocorreu no Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek, na capital federal

Redação
27 de Setembro de 2025
Duas pessoas estão atrás de um balcão em um ambiente coberto, possivelmente em um evento ou feira. Em primeiro plano, há várias garrafas de bebidas alcoólicas visíveis. Ao fundo, há uma geladeira branca, estruturas metálicas no teto e estandes iluminados.
País

Uma pessoa morre e oito são internadas em São Paulo por intoxicação por metanol; entenda

As notificações chegaram ao Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox)

Redação
27 de Setembro de 2025
Edifício do Banco do Brasil no Distrito Federal.
País

Funcionário do Banco do Brasil cobrou R$ 1 milhão para ceder credenciais e permitir fraudes

O caso é investigado como invasão de dispositivo informático e associação criminosa.

Redação
27 de Setembro de 2025