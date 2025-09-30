Funcionária com TDAH chamada de 'lerda' vence ação por assédio moral

A juíza Cristiana Soares Campos, da 28ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, condenou uma rede de laboratórios a pagar uma indenização de R$ 20 mil por danos morais a uma funcionária que sofreu bullying no ambiente do trabalho.

Diagnosticada com TDAH, a funcionária relatou ter sofrido repetidas humilhações de colegas, que a chamavam de “lerda” e “sonsa”. Em um episódio simbólico, chegou a receber um “troféu” de funcionária mais lenta do setor.

As agressões, somadas à pressão e sobrecarga, desencadearam crises de ansiedade e levaram ao desenvolvimento de transtorno psíquico, confirmado em perícia médica.

Defesa e Provas

A rede de Laboratórios negou responsabilidade, mas documentos apresentados comprovam a realização de ranqueamento internos e da entrega do "prêmio".

O testemunho do chefe da autora foi determinante para confirmar que a violência psicológica era de conhecimento da chefia imediata e ainda assim não houve nenhuma medida para contenção da violência.

Fundamentação da sentença

A juíza afirmou que é dever do empregador adotar medidas eficazes para prevenir e reprimir a violência psicológica no ambiente de trabalho. Para a magistrada, o empregador deveria, inclusive:

Valer-se das medidas diretivas coercitivas previstas na legislação trabalhista, como a suspensão disciplinar ou até a dispensa por justa causa, caso entendesse necessário, a fim de cessar a prática reiterada de violência psicológica no ambiente de trabalho Cristiana Soares Campos. Juíza da 28ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte.

A magistrada reconheceu também o direito à estabilidade provisória. Essa garantia legal impede o empregador de demitir um trabalhador sem justa causa durante um período determinado.

Como a atendente já havia sido desligada, a justiça determinou o pagamento de uma indenização substitutiva, que é a compensação financeira pelo período em que o trabalhador teria estabilidade