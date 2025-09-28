Diário do Nordeste
Wanderlei Silva deve processar filho de Popó por agressão, diz técnico do ex-lutador de MMA

Filho de Popó agrediu Wanderlei Silva em confusão após a luta

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Wanderlei Silva deve processar filho de Popó por agressão após a luta.
Foto: William Lucas e Gaspar Nóbrega/Inovafoto

Wanderlei Silva deve entrar na Justiça para processar Rafael Freitas, filho de Popó, que o agrediu pelas costas durante briga generalizada após o evento Spaten Fight Night, na noite do último sábado, em São Paulo. Quem fez a afirmação foi André Dida, treinador de Wand e que também esteve envolvido na confusão.

"Os advogados vão trabalhar e vão ver o que aconteceu. A gente se defendeu, estava na legítima defesa. Eu espero que vejam que o Wanderlei foi agredido por trás e vejam quem é esse cara. E esse cara sofra as consequências que ele tem que sofrer. O que aconteceu ali em cima já foi resolvido, inclusive eu estava acalmando as pessoas para tentar baixar o fogo. A família do Popó o ama e morre por ele. É a mesma coisa do lado do Wanderlei", disse André Dida, técnico e também ex-competidor de MMA.

Dida é o homem de camisa branca que subiu no ringue e também esteve envolvido na confusão para defender Wanderlei.

"A gente reagiu a uma reação. E, a partir daí, acabou acontecendo essa coisa horrível que aconteceu. A gente acabou trocando porrada, socos e chutes. E alguém chegou e deu um soco no Wanderlei por trás, que acabou o machucando e dando um corte e machucou", afirmou.

De acordo com o relato de André Dida, a equipe de Popó iniciou a briga generalizada.

"O juiz interrompeu a luta, e quando fui pegar a banqueta pra subir, para o Wanderlei descansar, ele estava cansado do combate. Quando eu cheguei perto, eu vi o time do Popó já agredindo. Eu vi os meus parceiros de treino e acabei entrando nesse meio do fogo ali. É uma situação totalmente errada, onde todo mundo está errado. A gente trabalha tanto para ter uma grande oportunidade como essa para o esporte e acaba acontecendo isso", disse.

