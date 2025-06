Copo d'água, travesseiro e espinhos no perfume, confira 9 simpatias para o Dia de Santo Antônio

O Dia dos Namorados foi celebrado nessa quinta-feira (12), mas para os solteirões que querem viver o dia de uma forma diferente no próximo ano, Santo Antônio pode dar uma ajudinha.

O santo casamenteiro é celebrado nesta sexta-feira, dia 13 de junho, pela Igreja Católica em todo o mundo. Apesar de não serem consideradas parte da liturgia cristã, as simpatias ligadas ao santo ganharam muito espaço dentro do imaginário regional e da fé popular.

DIA 13 DE JUNHO É FERIADO? SAIBA ONDE A DATA É COMEMORADA

Os dias de Santo Antônio (dia 13), São João (dia 24) e São Pedro (dia 29), apesar das celebrações religiosas, não são consideradas feriados nacionais.

Apesar disso, duas cidades do Ceará adotaram o dia de Santo Antonio como feriado: Barbalha e Maracanaú.

Outras cidades espalhadas por estados brasileiros, coo São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, também têm a data como feriado municipal.

Veja também Silvero Pereira Fé na festa: Um Cariri rico, colorido e festivo para Santo Antônio Verso Santo Antônio sem cabeça no interior do Ceará desperta atenção, inspirando livro e filme Verso ‘Marqueteira de Santo Antônio’: quem é a cearense que há 25 anos faz simpatias para ajudar solteiros

SIMPATIAS

O Diário do Nordeste organizou uma lista com cinco simpatias para quem deseja pedir um amor a Antônio.

COPO D'ÁGUA

Uma das simpatias para Santo Antônio mais conhecidas é a do copo d'água. Para realizar a mandinga, é necessário pegar uma imagem pequena de Santo Antônio e mergulhá-la em um copo de vidro com água ou cachaça.

Em seguida, a pessoa deve fazer o pedido. O santo tem que ficar submerso no líquido até que o pedido seja realizado.

BILHETE

Antes de dormir, escreva em um papel branco a seguinte frase: "Agora irei adormecer para aguardar meu amor me notar". No dia seguinte, faça uma oração, fazendo o pedido com confiança.

A simpatia deve ser repetida por sete dias, sempre usando um novo papel para escrever. No sétimo dia, reúna todos os papéis e coloque aos pés de uma imagem do Santo Antônio. Quando o pedido for realizado, os papéis devem ser jogados no lixo.

TRAVESSEIRO

Essa simpatia também envolve um bilhete e sete dias de ritual. Em um papel, antes de dormir, escreva a seguinte frase: “Hoje recebo carinho e amor verdadeiro”. Coloque o recado debaixo do travesseiro e deixe por uma semana.

Quando acorda, a frase “o amor está chegando” deve ser falada, isso durante os sete dias.

VELA ROSA

Outra simpatia consiste em colocar uma vela rosa em um pires e pedir ao santo pela entrada de alguém especial em sua vida. Abra a porta da casa e declare: "Santo Antônio, protetor dos namorados, faça chegar até mim aquele(a) que anda sozinho(a) e que em minha companhia será feliz".

A simpatia pode ser feita por uma semana.

GELADEIRA

Essa simpatia consiste em deixar Santo Antônio dentro da geladeira até conseguir um novo amor. Se a graça não for concedida no tempo desejado, é indicado transferir a imagem para o congelador.

EMBAIXO DA CAMA

Para atingir a graça de um amor, você pode deixar a imagem do santo debaixo da cama por três dias e imaginar-se rodeado por uma luz rosa. Na manhã do terceiro dia, tome um banho de casca de maçã com uma colher de mel.

ESPINHOS NO PERFUME

Para quem está namorando e deseja se casar, essa simpatia pode ser a mais indicada. Você deve retirar três espinhos de uma rosa vermelha e colocar em um vidro de perfume que você já usa e o amado(a) gosta.

Reze ao santo pedindo para remover as barreiras, se for da vontade do casal. Agora, é só usar o perfume sempre que estiver com o namorado e ter fé que irá para o altar.

FITA BRANCA

A simpatia ideal para quem busca um relacionamento sério envolve uma fita branca e uma imagem do Santo Antônio. Para realizá-la você deve cortar três palmos da fita, amarrá-los em uma imagem do Santo e colocar em um arranjo no quarto.

Você também deve rezar a divindade para conseguir a graça e pode pedir para sua mãe ou algum fiel do Santo, próximo de você, fazer a simpatia também para realizar o pedido.

ORAÇÃO

Para quem deseja atrair um amor de verdade, Santo Antônio poderá ajudar através de uma oração e uma simpatia simples.

O fiel deve abrir a porta de casa e falar: "Santo Antônio, protetor dos namorados, faça chegar até mim aquele(a) que anda sozinho(a) e que em minha companhia será feliz".

Após isso, deve acender uma vela rosa de qualquer tamanho em um pires com mel pedindo ao santo a entrada de alguém especial na sua vida.

Legenda: As simpatias não são consideradas parte da liturgia cristã Foto: Shutterstock

QUEM FOI SANTO ANTÔNIO?

Santo Antônio é o famoso santo casamenteiro e teve canonização na Igreja Católica em apenas nove meses. Francisco Martini Bulhões, nome de batismo do Santo, nasceu em 15 de agosto, em Portugal. Não se sabe ao certo o ano do nascimento - havendo relatos entre 1188 ou 1195.

Entrou na vida religiosa aos 15 anos e ingressou para a obra de São Francisco de Assis, na Itália. Santo Antônio era filho do prefeito da cidade natal e teve a humildade e o senso de justiça na vida.

Há duas hipóteses sobre a fama do santo casamenteiro. A primeira seria sobre um rapaz rico que foi repreendido por Santo Antônio após abandonar uma moça pobre que havia seduzido. O santo teria dito ao jovem que, se ele não retornasse à amada, jamais teria sorte na vida. A profecia se concretizou, o homem voltou e se casou com a mulher.

Já a segunda hipótese é de que uma moça bonita havia perdido a esperança de se casar. Ela se apegou a Santo Antônio e, mesmo com bastante empenho, não conseguiu encontrar um amor. Em um ato de rebeldia, jogou o santo pela janela e um cavalheiro apareceu. Ele apanhou a imagem e se apaixonou pela jovem. A moça atribui a graça do amor a Santo Antônio.