Saiba porque o Dia dos Namorados é comemorado em junho no Brasil

Enquanto a maioria dos países comemora o Dia dos Namorados (Valentine's Day, ou Dia de São Valentim), em 14 de fevereiro, no Brasil, a efeméride em que se celebra o amor cai neste 12 de junho. Mas por que os apaixonados brasileiros adotaram essa data? Questões comerciais e um toque de religiosidade explicam.

Para entender, precisamos voltar até 1949, quando o publicitário João Dória, pai do ex-prefeito e governador de São Paulo, João Dória Jr, era dono da agência Standard propaganda e ficou responsável de criar uma campanha para a loja Exposição Clipper, da capital paulista.

Tendo como inspiração o sucesso do Dia das Mães, no mês de maio, Dória criou o Dia dos Namorados como outra data para troca de presentes, já que as vendas referentes ao mês de junho eram muito baixas.

Um santo católico também ajuda a dar maior sentido à data, já que 12 de junho é a véspera da celebração de Santo Antônio, comemorado no dia 13. O santo é famoso no País por ser considerado casamenteiro no catolicismo.

Campanha pelo Dia dos Namorados

"Não é só com beijos que se prova o amor!", dizia um slogan do "primeiro Dia dos Namorados brasileiro", criado por Dória, que seguia com a frase "não se esqueçam: amor com amor se paga".

Legenda: A data é comemorada no Brasil na véspera do dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro na tradição católica Foto: AFP

A propaganda foi considerada, na época, a melhor do ano pela Associação Paulista de Propaganda. Tamanho foi o sucesso da campanha, que a ideia da data agradou em cheio tanto os comerciantes como os consumidores.

Desde então, todo o País celebra o Dia dos Namorados em 12 de junho, aquecendo a economia.

Veja também Zoeira Veja 3 simpatias para atrair o amor neste Dia dos Namorados Zoeira Veja 15 músicas românticas para enviar ao seu amor no Dia dos Namorados

E o Dia de São Valentim?

A origem do Dia de São Valentim, celebrado nos Estados Unidos e na Europa, é muito anterior à comemoração brasileira. A data começou a ser celebrada no século V.

A história mais famosa em torno dessa tradição é a de que São Valentim era um padre de Roma que foi condenado à pena de morte no século III. Na época, o imperador Claudio 2º baniu os casamentos por acreditar que homens casados se tornavam soldados piores, mas Valentim defendia que o casamento era parte do plano de Deus e dava sentido ao mundo.

O imperador acreditava que homens solteiros, sem responsabilidades familiares, eram mais fortes. Mesmo assim, Valentim quebrou a lei e passou a organizar cerimônias de casamento em segredo.

Sendo descoberto, o padre foi preso e sentenciado à morte no ano 270 d.C. Entretanto, durante o período em que ficou preso, Valentim se apaixonou pela filha de um carcereiro.

No dia do cumprimento da sentença, ele enviou uma carta de amor à moça assinando "do seu Valentim", o que, segundo a tradição, originou a prática moderna de enviar cartões para a pessoa amada no dia 14 de fevereiro.

Dois séculos depois, a data passou a ser efetivamente comemorada, quando o papa da época, Gelásio, instituiu o Dia de São Valentim, classificando-o como um símbolo dos namorados.

A comemoração foi criada quando a Igreja Católica transformou a festa, até então considerada pagã, em festa cristã, num festival romano de três dias chamado Lupercalia.

A data se comemora no meio de fevereiro com o objetivo de marcar o início oficial da primavera, além de simbolizar o sentido da fertilidade.