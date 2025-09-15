Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

'Careca do INSS' deve prestar depoimento para CPI nesta segunda-feira (15)

Empresário foi preso na sexta-feira (12), suspeito de envolvimento no esquema bilionário de descontos indevidos em benefícios do INSS

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:10)
País
Careca do INSS
Legenda: A oitiva do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes está marcada para 16 h
Foto: Linkedin/Reprodução

O Senado Federal confirmou a presença do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, mais conhecido como o "Careca do INSS", na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do INSS. Ele deve ser ouvido a partir das 16h.

Antunes foi preso pela Polícia Federal (PF) na última sexta-feira (12), suspeito de envolvimento no esquema bilionário de descontos indevidos em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A ida do empresário à CPI foi divulgada pelo presidente da Comissão, o senador Carlos Viana (Podemos-MG). Segundo ele, a defesa de Antunes disse que o empresário tinha interesse em comparecer ao colegiado, apesar de o Supremo Tribunal Federal (STF) ter determinado que a presença é opcional. 

"Nós não vamos medir esforços para que a CPMI apresente um resultado aos brasileiros, um relatório onde todo o escândalo seja esclarecido, quem roubou seja identificado dentro da sua culpa, onde está o dinheiro, e principalmente a devolução ao tesouro", disse o senador Carlos Viana, em vídeo publicado no site do Senado. 

Viana afirmou ainda que haverá um grande esquema de segurança envolvendo a Polícia Legislativa e a Polícia Federal para a presença de Antunes.

Veja também

teaser image
Ceará

‘PEC do Calote’: entenda como a emenda dos precatórios pode afetar pagamentos no Ceará

teaser image
Zoeira

Justiça dá prazo de 15 dias para Antonia Fontenelle indenizar Giselle Itié por danos morais

Ameaças e fuga

A prisão do "Careca do INSS", decorrente de um desdobramento da Operação Sem Desconto, ocorreu por uma série de práticas que poderiam levá-lo a fugir do Brasil, como aponta relatório da Polícia Federal (PF). Segundo divulgado pelo jornal O Globo, ele é investigado como um dos principais operadores do esquema de desvios de aposentadorias por meio de associações.

A PF afirma que Antunes estava ameaçando testemunhas, usando um estacionamento de um shopping em Brasília para esconder patrimônio e preparando uma rota de fuga para os Estados Unidos.

Isso inclui a compra de uma casa no país norte-americano e a identificação de uma viagem para o exterior "em data próxima" à deflagração da operação sobre as fraudes no INSS.

Quem é 'Careca do INSS'?

Apesar do apelido, Antunes nunca foi funcionário do órgão, e é apontado pela PF como "sócio de uma miríade de empresas" que recebiam recursos de diversas associações e os disponibilizava a servidores do INSS.

A movimentação financeira total dele neste período foi de R$ 53,5 milhões, proveniente de entidades sindicais e de empresas relacionadas às associações. Em pouco mais de quatro meses, ele movimentou R$ 12,2 milhões nas contas bancárias pessoais.

O 'Careca do INSS" aparece ainda com 22 empresas listadas como de propriedade dele, nos mais variados ramos. Parte delas era usada nas relações com entidades que recebiam os valores descontados das aposentadorias, diz a PF.

Em Brasília, Antunes ostentava luxo, com 12 carros que incluem modelos como Porsche e BMW, além de um imóvel de R$ 3,3 milhões no Lago Sul, bairro nobre da capital federal, pago à vista por ele, conforme consta na investigação.

O empresário também é apontado como representante legal de uma firma sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, e que a PF acredita ser um paraíso fiscal de Antunes.

"Trata-se, possivelmente, de uma offshore constituída por Antônio Carlos a fim de blindar o patrimônio ilegítimo amealhado", completa a investigação.

Assuntos Relacionados
Careca do INSS
País

'Careca do INSS' deve prestar depoimento para CPI nesta segunda-feira (15)

Empresário foi preso na sexta-feira (12), suspeito de envolvimento no esquema bilionário de descontos indevidos em benefícios do INSS

Redação
Há 23 minutos
Clarice segurando um espeto de churrasco. Mulher branca de cabelo curto
País

Morre Clarice Chwartzmann, mestre churrasqueira gaúcha, após infarto no Ceará

Nascida em Passo Fundo, a profissional tinha 60 anos

Redação
14 de Setembro de 2025
Policial federal de uniforme preto, com colete escrito
País

PF prende oito pessoas por ataques hackers a sistema financeiro; prejuízo chega a R$ 1,2 bi

Suspeitos foram presos em flagrante no momento em que tentavam realizar ataque a Caixa Econômica

Redação
14 de Setembro de 2025
Imagem mostra empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como careca do inss, preso pela pf em 12 de setembro de 2025
País

PF afirma que 'Careca do INSS' foi preso por ameaçar testemunha e comprar casa nos EUA

Ele também teria preparado uma rota de fuga em meio às investigações

Redação
13 de Setembro de 2025
Imagems do réu, Andrey, e do cavalo no chão
País

Homem acusado de mutilar patas de cavalo tem audiência marcada pela Justiça

Caso ganhou repercussão em agosto, quando imagens do ato bárbaro viralizaram nas redes sociais

Redação
13 de Setembro de 2025
Foto que contém representação de assédio moral usando em imagem onde um homem que recebeu indenização após passar 25 anos chamado por apelido no local de trabalho
País

Chamado de 'Patrola' por 25 anos, ex-funcionário receberá R$ 15 mil por assédio moral no trabalho

Apelido pejorativo era direcionado ao colaborador de uma empresa de carrocerias

Redação
13 de Setembro de 2025
Foto de Isabella Nardoni, a menina de 5 anos que foi assassinada em 2008
País

Denúncia contra o avô de Isabella Nardoni pode ser incluída no caso após 17 anos

Denúncia aponta que Antônio Nardoni, pai de Alexandre, pode ter ajudado a encobrir o crime

Redação
13 de Setembro de 2025
foto do deputado Nikolas Ferreira
País

Estudante que ameaçou matar Nikolas Ferreira é preso em flagrante no Espírito Santo

Jovem foi liberado após assinar um termo circunstanciado

Redação
12 de Setembro de 2025
Imagem do advogado Nelson Wilians para matéria sobre ele ser investigado por lavagem de dinheiro em operação sobre fraude do INSS
País

Advogado Nelson Wilians é investigado por lavagem de dinheiro em operação sobre fraude do INSS

O empresário Maurício Camisotti teria recebido cerca de R$ 15,5 milhões

Redação
12 de Setembro de 2025
Alejandro Mario Ainsworth, pode ter sido vítima do golpe
País

Turista argentino é encontrado morto no RJ; Polícia investiga golpe do 'Boa Noite, Cinderela'

O corpo ficou no necrotério três dias sem identificação

Redação
12 de Setembro de 2025
Foto-montagem de mulher que sofreu racismo na Drogasil e denunciou o caso
País

Ex-funcionária de farmácia é vítima de racismo em 1º dia de trabalho: 'Negrinho não entra mais'

O caso foi divulgado pela vítima nesta semana, mas ocorreu em 2018 em uma unidade da Raia Drogasil. A mulher ganhou na Justiça de SP uma indenização de R$ 56 mil

Redação
12 de Setembro de 2025
Imagem mostra empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como careca do inss, preso pela pf em 12 de setembro de 2025
País

PF prende 'Careca do INSS' e outro suspeito de envolvimento em fraude bilionária em benefícios

Operação ainda cumpriu mandados de busca e apreendeu dinheiro, joias e carros, entre eles uma Ferrari F8 e uma réplica do veículo usado por Ayrton Senna na temporada de 1993

Carol Melo, Beatriz Matos e Agência Brasil
12 de Setembro de 2025
Suspeito de furto
País

Homem que furtou máquina de ursinhos em shopping e filmou ação é preso no Espírito Santo

Suspeito de 19 anos postava a ação nas redes sociais

Redação
12 de Setembro de 2025
Foto do homem que pulou de paraquedas da mão do Cristo Redentor
País

Homem invade Cristo Redentor e salta de paraquedas; Polícia investiga crime contra patrimônio

Prática conhecida como base jump foi registrada em vídeo por guia turístico

Redação
11 de Setembro de 2025
Imagem do fisiculturista é morto a facadas em Santa Catarina
País

Fisiculturista é morto a facadas em SC; esposa é suspeita e está internada em estado grave

De acordo com a polícia, a suspeita é foragida da Justiça do Rio Grande do Sul, por conta de uma condenação de 15 anos pelo crime de latrocínio

Redação
09 de Setembro de 2025
Estagiária da Record morreu após sofrer choque elétrico após acidente de trânsito na avenida Nossa Senhora do Carmo, em Belo Horizonte
País

Estagiária da Record morre eletrocutada em acidente de trânsito em BH

Após deixar veículo em chamas, jovem sofreu choque elétrico. Outros dois ocupantes ficam feridos

Redação
08 de Setembro de 2025
Agentes da Polícia Federal
País

PF faz operação contra esquema de licenças ambientais fraudulentas na Terra Yanomami

Justiça bloqueou R$ 265 milhões de empresas envolvidas no esquema

Redação
08 de Setembro de 2025
Homem com expressão de raiva tentando bater na janela do carro durante uma discussão, visto de dentro do veículo em movimento.
País

Homem fica pendurado no carro de vítima durante tentativa de assalto, em Santa Catarina

Caso foi registrado em uma estrada no município de Itajaí e viralizou nas redes sociais

Paulo Roberto Maciel*
08 de Setembro de 2025
Atos de esquerda e de direita trouxeram temáticas como anistia, julgamento de Bolsonaro e tarifaço, entre outras pautas
País

7 de setembro é marcado por atos da esquerda e da direita em todo o Brasil

Temáticas das manifestações foram em maioria ligadas à anistia e soberania nacional

Redação
07 de Setembro de 2025
Veículo aparece invadindo a calçada, enquanto militares marcham ao fundo e um grupo de espectadores observa ao lado da rua. A cena é capturada em três momentos consecutivos.
País

Jipe causa atropelamento durante desfile de 7 de Setembro em Santa Catarina

Motorista perdeu controle do veículo e invadiu calçada, deixando duas pessoas feridas

Redação
07 de Setembro de 2025