'Careca do INSS' deve prestar depoimento para CPI nesta segunda-feira (15)

O Senado Federal confirmou a presença do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, mais conhecido como o "Careca do INSS", na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do INSS. Ele deve ser ouvido a partir das 16h.

Antunes foi preso pela Polícia Federal (PF) na última sexta-feira (12), suspeito de envolvimento no esquema bilionário de descontos indevidos em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A ida do empresário à CPI foi divulgada pelo presidente da Comissão, o senador Carlos Viana (Podemos-MG). Segundo ele, a defesa de Antunes disse que o empresário tinha interesse em comparecer ao colegiado, apesar de o Supremo Tribunal Federal (STF) ter determinado que a presença é opcional.

"Nós não vamos medir esforços para que a CPMI apresente um resultado aos brasileiros, um relatório onde todo o escândalo seja esclarecido, quem roubou seja identificado dentro da sua culpa, onde está o dinheiro, e principalmente a devolução ao tesouro", disse o senador Carlos Viana, em vídeo publicado no site do Senado.

Viana afirmou ainda que haverá um grande esquema de segurança envolvendo a Polícia Legislativa e a Polícia Federal para a presença de Antunes.

Ameaças e fuga

A prisão do "Careca do INSS", decorrente de um desdobramento da Operação Sem Desconto, ocorreu por uma série de práticas que poderiam levá-lo a fugir do Brasil, como aponta relatório da Polícia Federal (PF). Segundo divulgado pelo jornal O Globo, ele é investigado como um dos principais operadores do esquema de desvios de aposentadorias por meio de associações.

A PF afirma que Antunes estava ameaçando testemunhas, usando um estacionamento de um shopping em Brasília para esconder patrimônio e preparando uma rota de fuga para os Estados Unidos.

Isso inclui a compra de uma casa no país norte-americano e a identificação de uma viagem para o exterior "em data próxima" à deflagração da operação sobre as fraudes no INSS.

Quem é 'Careca do INSS'?

Apesar do apelido, Antunes nunca foi funcionário do órgão, e é apontado pela PF como "sócio de uma miríade de empresas" que recebiam recursos de diversas associações e os disponibilizava a servidores do INSS.

A movimentação financeira total dele neste período foi de R$ 53,5 milhões, proveniente de entidades sindicais e de empresas relacionadas às associações. Em pouco mais de quatro meses, ele movimentou R$ 12,2 milhões nas contas bancárias pessoais.

O 'Careca do INSS" aparece ainda com 22 empresas listadas como de propriedade dele, nos mais variados ramos. Parte delas era usada nas relações com entidades que recebiam os valores descontados das aposentadorias, diz a PF.

Em Brasília, Antunes ostentava luxo, com 12 carros que incluem modelos como Porsche e BMW, além de um imóvel de R$ 3,3 milhões no Lago Sul, bairro nobre da capital federal, pago à vista por ele, conforme consta na investigação.

O empresário também é apontado como representante legal de uma firma sediada nas Ilhas Virgens Britânicas, e que a PF acredita ser um paraíso fiscal de Antunes.

"Trata-se, possivelmente, de uma offshore constituída por Antônio Carlos a fim de blindar o patrimônio ilegítimo amealhado", completa a investigação.