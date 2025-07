Avião da Esquadrilha da Fumaça cai no interior de SP após colidir no ar durante treinamento

Uma aeronave do Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA), conhecido como Esquadrilha da Fumaça, caiu na manhã desta quarta-feira (30), no interior de São Paulo. O piloto conseguiu se ejetar com sucesso, passa bem e está sendo submetido a avaliações médicas, segundo a Força Aérea Brasileira (FAB).

Conforme o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada em Santa Rita do Passa Quatro, município paulista, por volta das 10h30 da manhã.

Segundo o portal g1, o avião caiu após colidir com outra aeronave do mesmo esquadrão.

"O Comando da Aeronáutica informa que uma aeronave A-29 Super Tucano, pertencente ao Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA), conhecido como Esquadrilha da Fumaça, acidentou-se durante voo de treinamento, realizado em área desabitada, destinada para atividades do EDA, no interior de São Paulo", disse a FAB.

Veja também País Jornalista Leilane Neubarth é atacada verbalmente em loja e filma agressões PontoPoder EUA sancionam Moraes com Lei Magnitsky, utilizada pelo país para punir estrangeiros

Investigação

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram encaminhadas para atendimento. Investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) também estão a caminho do local para iniciar os procedimentos de Ação Inicial da ocorrência.