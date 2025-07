Após ex fazer 'chá revelação de traição' no RS, homem diz acreditar em conciliação

Após a ex promover no Rio Grande do Sul um chá revelação das supostas traições dele, o agricultor Rafael Eduardo Schemmer, de 27 anos, afirmou, por meio da defesa, que acredita na possibilidade de resolver a situação com uma "conciliação", sem a necessidade de dar continuidade ao processo na Justiça.

Nas últimas semanas, um vídeo do antigo casal viralizou nas redes sociais ao mostrar o momento que Natália Knak reúne diversos familiares do, até então, companheiro e tornar pública as supostas relações extraconjugais dele.

A gravação aconteceu no último dia 9 de julho, na casa dos pais do jovem, no município de Quinze de Novembro, conforme informações do portal g1.

Grávida de 11 semanas de Schemmer, a jovem afirmou que ele já seria pai de outra criança, fruto de um desses relacionamentos. "Qual que é realmente teu filho legítimo? E qual que é teu filho com a tua amante?", questionou ao abrir um caixa e colocar duas peças de roupa infantil sobre os ombros do homem.

Na ocasião, o jovem rebateu as acusações e disse que nem tudo relatado pela parceira seria verdade.

Ao portal, o advogado do agricultor, José Luiz Dorsdt, afirma que a prioridade da defesa é remover o vídeo da internet e conter a multiplicação de memes, piadas e julgamentos públicos envolvendo o episódio.

"Discordâncias conjugais acontecem em todos os lugares. A exposição exagerada nas redes sociais não resolve o problema, apenas o multiplica. Pessoas que cometem erros recebem um julgamento cruel e desproporcional da internet. Rafael tem o direito de ser julgado por um juiz, não pela opinião pública", argumentou o jurista.

O processo corre em segredo de Justiça, e o representante reforça haver possibilidade de conciliação, principalmente em função do bebê que está por vir. Ainda conforme ele, os dois vivem em união estável há um ano e 10 meses.