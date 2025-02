Algemado, homem quebra vidro de viatura, salta de pontilhão e morre na queda em SP

Um homem de 28 anos morreu ao cair de uma ponte com aproximadamente 40 metros de altura, na noite de domingo (16), em São Paulo, durante uma tentativa de fuga. Ele estava algemado e sendo transportado para a Cadeia Pública Municipal após passar por uma audiência de custódia. As informações são do g1.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), o indivíduo, identificado como Lucas Bueno dos Santos, havia sido preso em flagrante pelo crime de furto qualificado em Catiguá (SP), suspeito de furtar cerca de R$ 100 em moedas e 20 unidades de isqueiros em um bar. O para cometar o crime, o homem precisou escalar o muro do local, mas foi capturado pela Polícia Militar e preso em flagrante.

Após a audiência de custódia realizada em Catanduva (SP) e conversão da prisão em preventiva, Lucas Bueno era conduzido em uma viatura quando conseguiu quebrar o vidro traseiro do veículo e escapar pela Avenida São Domingos.

Durante a perseguição, Lucas foi encurralado pelos agentes sobre a ponte. Em uma tentativa de fuga, ele se agarrou a uma árvore, mas perdeu o equilíbrio e caiu de uma altura de cerca de 40 metros. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, porém o óbito foi constatado no local.

Segundo o g1, a perícia compareceu à área do incidente para realizar os procedimentos necessários, incluindo o exame necroscópico do corpo. As autoridades seguem investigando as circunstâncias do ocorrido. Ainda de acordo com o portal, os policiais foram afastados do serviço operacional para tratamento psicológico como "procedimento padrão adotado pela corporação".

