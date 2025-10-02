Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Advogado Luiz Fernando Pacheco é encontrado morto em São Paulo

Com mais de 30 anos de experiência, Pacheco é conhecido por atuar em casos como o Mensalão

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
País
Imagem do advogado Luiz Fernando Pacheco ao lado do presidente Lula.
Legenda: O advogado estava "desaparecido" de grupos de mensagens desde a última terça-feira (30).
Foto: Reprodução/Arquivo pessoal.

O advogado Luiz Fernando Pacheco, de 51 anos, foi encontrado morto em São Paulo, na madrugada desta quinta-feira (2). Ele estava sem dar notícias para amigos e familiares desde a noite de terça-feira (30). As informações são da Folha de São Paulo.

Um boletim de ocorrência detalhou que a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel (Samu) foram acionados para a ocorrência. Ele chegou a ser levado ao Pronto-Socorro da Santa Casa. No entanto, não resistiu e faleceu às 1h40 desta quinta. 

Uma testemunha declarou ter visto "um homem passando mal, convulsionando e com dificuldade de respirar". As circunstâncias da morte estão sendo investigadas pela Polícia Civil de São Paulo. 

Identificação do corpo 

Luiz Pacheco estava sem documentos. Por isso, sua identificação precisou ser feito por meio do exame papiloscópico realizado pelo Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt. 

O advogado estava "desaparecido" de grupos de mensagens desde a última terça-feira (30). Na data, a polícia já havia sido acionada. 

Veja também

teaser image
País

PF deflagra operação contra fraude no CNU

teaser image
País

Justiça solta empresário que espancou a mulher dentro de elevador no DF

Quem é Luiz Fernando Pacheco?

Luiz Fernando Pacheco iniciou a carreira em 1994, no escritório do ex-ministro da Justiça Márcio Thomaz Bastos. Ele se tornou sócio em 2000, sendo reconhecido por sua defesa das prerrogativas da advocacia e do direito de defesa

Ee se tornou membro da Comissão de Direito Penal e Econômico em 2015. Ao longo da carreira, atuou em casos de grande repercussão, como o do Mensalão. Na época, comandou a defesa de José Genoíno. 

A Ordem paulista decretou luto oficial, por três dias, em memória ao Conselheiro Estadual Luiz Fernando Pacheco. Após a morte, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), lamentou o óbito. 

 

 

Assuntos Relacionados
Imagem do advogado Luiz Fernando Pacheco ao lado do presidente Lula.
País

Advogado Luiz Fernando Pacheco é encontrado morto em São Paulo

Com mais de 30 anos de experiência, Pacheco é conhecido por atuar em casos como o Mensalão

Redação
Há 1 hora
Candidatos do CNU 2024
País

PF deflagra operação contra fraude no CNU

Foram cumpridos três mandados de prisão preventiva e 12 de busca e apreensão

Renato Bezerra
02 de Outubro de 2025
Ministro Alexandre Padilha em reunião extraordinária do Comitê Técnico do Sistema de Alerta Rápido (SAR) do Governo Federal.
País

Brasil atinge 43 casos suspeitos de intoxicação por metanol

Ministério da Saúde instalou uma Sala de Situação para monitorar os casos

Redação
01 de Outubro de 2025
Foto com uma pessoa mostrando a CNH para matéria sobre acabar a obrigatoriedade de autoescola
País

Lula autoriza processo que pode acabar com obrigatoriedade de autoescola para obter CNH

Medida defendida pelo ministro dos Transportes visa reduzir custos e ampliar acesso à habilitação

Redação
01 de Outubro de 2025
Imagem mostra o empresário agredindo a mulher dentro do elevador
País

Justiça solta empresário que espancou a mulher dentro de elevador no DF

Agressão foi registrada por câmeras de segurança em agosto; juiz determinou medidas cautelares

Redação
01 de Outubro de 2025
imagem de fila de crianças, entrando em sala de aula. ao lado da porta, uma professora ruiva com a mão para o alto, cumprimentando um dos alunos. imagem ilustra conteúdo com mensagens para o mês de outubro
País

Bem-vindo, outubro! Celebre o mês com 10 mensagens para amigos e a família

Décimo mês do ano começa nesta quarta-feira

Redação
01 de Outubro de 2025
Vereadora do Amazonas afirma ser 'a favor da violência contra mulher'
País

Vereadora do Amazonas afirma ser 'a favor da violência contra mulher'

Durante sessão na Câmara Municipal de Borba, Elizabeth Maciel (Republicanos-AM) também acrescentou que "tem mulher que merece apanhar"

Redação
30 de Setembro de 2025
Imagem de avião sobre um aeroporto.
País

Aeroporto Santos Dumont é reaberto após 12 horas e 162 voos cancelados

Um incidente aconteceu durante a noite de segunda (29) e acabou afetando dezenas de pousos e decolagens nesta terça (30)

Redação
30 de Setembro de 2025
Fachada da sede administrativa do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.
País

Funcionária com TDAH chamada de 'lerda' vence ação por assédio moral

Mulher chegou a receber um troféu colaboradora mais "lerda" e "sonsa" da empresa

Nathália Paula Braga
30 de Setembro de 2025
Luiz Perillo em selfie no elevador. Ele era um homem jovem de barba rala e usa boné e roupa branca. Imagem é usada em matéria informado que jovem que recebeu cinco órgãos morreu
País

Luiz Perillo, que recebeu transplante de cinco órgãos, morre aos 35 anos

O arquiteto brasiliense sofreu uma parada cardiorrespiratória

Redação
30 de Setembro de 2025
Imagem de duas taças de gin para ilustrar matéria sobre mortes por suspeita de intoxicação com metanol sobem para cinco em SP.
País

Mortes por suspeita de intoxicação com metanol sobem para cinco em SP

Governo de São Paulo havia confirmado três óbitos até a noite de segunda-feira (29)

Redação
30 de Setembro de 2025
Ruy Ferraz Fontes
País

Suspeito de matar ex-delegado de SP é morto no Paraná

Contra o homem já havia um mandado de prisão em aberto

Redação
30 de Setembro de 2025
Imagem mostra fábrica clandestina em Americana
País

Polícia apreende 17,7 mil produtos em fábrica clandestina de bebidas em SP

Segundo as investigações, o imóvel era usado para falsificar e envasar uísque, gim e vodka

Renato Bezerra
30 de Setembro de 2025
selfie de Marceu Vieira, com a camisa do flamengo. ele tinha 63 anos
País

Morre o jornalista e compositor Marceu Vieira, aos 63 anos, no Rio de Janeiro

O profissional tratava um câncer no pulmão

Redação
30 de Setembro de 2025
Sandro Rogério Pardini e Ruy Ferraz Fontes
País

Subsecretário é alvo de investigação da morte de ex-delegado em SP

Sandro Rogério Pardini foi um dos nove alvos de mandados de busca e apreensão, cumpridos pela Polícia Civil na segunda-feira (29)

Redação
30 de Setembro de 2025
Uma montagem com duas fotos, do lado esquerdo o momento em que o dançarino caio sobre o teto e do lado direito no momento em que ele está em cima do muro
País

Dançarino de 'carreta furacão' cai em telhado, em Minas Gerais

Sem ferimentos após a queda, o artista volta a se apresentar normalmente

Gabriel Bezerra*
30 de Setembro de 2025
Imagem mostra avião decolando no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com cones de segurança na pista e uma ponte ao fundo, sob céu nublado.
País

Óleo na pista fecha aeroporto Santos Dumont, no RJ

Dezenas de voos foram cancelados ou estão atrasados nesta manhã de terça-feira (30)

Redação
30 de Setembro de 2025
Imagem de duas garrafas de bebidas alcoólicas para matéria sobre São Paulo confirma três mortes por intoxicação por metanol
País

São Paulo confirma 3ª morte por consumo de metanol em bebidas alcoólicas 'batizadas'

Outros sete casos estão sendo acompanhados pelo Centro de Vigilância Sanitária (CVS) do Estado de SP

Redação
29 de Setembro de 2025
Ana Joyce tem 14 anos e sonhar cursar medicina na USP
País

Acreana superdotada de 14 anos é aprovada em 14 cursos superiores

Apesar de conquistas em oito universidades públicas, jovem mira medicina na USP e se prepara para o Enem 2026

Redação
29 de Setembro de 2025
Imagem mostra dois copos de vidro com bebida alcoólica e um pedaço de limão ao lado
País

Metanol importado pelo PCC pode ter sido usado em bebidas adulteradas em São Paulo, diz associação

Associação Brasileira de Combate à Falsificação acredita que o metanol encontrado nas bebidas seja o mesmo usado para batizar combustíveis

Redação
28 de Setembro de 2025