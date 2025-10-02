Advogado Luiz Fernando Pacheco é encontrado morto em São Paulo

O advogado Luiz Fernando Pacheco, de 51 anos, foi encontrado morto em São Paulo, na madrugada desta quinta-feira (2). Ele estava sem dar notícias para amigos e familiares desde a noite de terça-feira (30). As informações são da Folha de São Paulo.

Um boletim de ocorrência detalhou que a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel (Samu) foram acionados para a ocorrência. Ele chegou a ser levado ao Pronto-Socorro da Santa Casa. No entanto, não resistiu e faleceu às 1h40 desta quinta.

Uma testemunha declarou ter visto "um homem passando mal, convulsionando e com dificuldade de respirar". As circunstâncias da morte estão sendo investigadas pela Polícia Civil de São Paulo.

Identificação do corpo

Luiz Pacheco estava sem documentos. Por isso, sua identificação precisou ser feito por meio do exame papiloscópico realizado pelo Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt.

O advogado estava "desaparecido" de grupos de mensagens desde a última terça-feira (30). Na data, a polícia já havia sido acionada.

Quem é Luiz Fernando Pacheco?

Luiz Fernando Pacheco iniciou a carreira em 1994, no escritório do ex-ministro da Justiça Márcio Thomaz Bastos. Ele se tornou sócio em 2000, sendo reconhecido por sua defesa das prerrogativas da advocacia e do direito de defesa.

Ee se tornou membro da Comissão de Direito Penal e Econômico em 2015. Ao longo da carreira, atuou em casos de grande repercussão, como o do Mensalão. Na época, comandou a defesa de José Genoíno.

A Ordem paulista decretou luto oficial, por três dias, em memória ao Conselheiro Estadual Luiz Fernando Pacheco. Após a morte, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), lamentou o óbito.