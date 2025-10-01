Justiça solta empresário que espancou a mulher dentro de elevador no DF
Agressão foi registrada por câmeras de segurança em agosto; juiz determinou medidas cautelares
A Justiça do Distrito Federal revogou, na terça-feira (30), a prisão preventiva do empresário Cléber Lúcio Borges, de 55 anos, acusado de espancar a esposa dentro do elevador do prédio em que morava, no Guará II.
Na decisão, o juiz José Lázaro da Silva, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar do Guará, determinou o cumprimento de medidas cautelares, entre elas a proibição de contato com a vítima e a obrigatoriedade de participação em um curso de orientação sobre violência doméstica.
O caso
O crime ocorreu em 1º de agosto e foi registrado por câmeras de segurança do condomínio. As imagens mostram a vítima, casada há 17 anos com o empresário, sendo agredida com socos e cotoveladas dentro do elevador.
De acordo com o delegado Marcos Paulo Loures, da 4ª Delegacia de Polícia (Guará II), a violência começou após uma discussão entre o casal dentro do carro, na volta de um casamento.
“Uma amiga disse para ela ir para a casa dela. Quando a mulher ia pegar os objetos pessoais e o cachorro para fugir, o agressor encontrou com ela no elevador”, afirmou o delegado, destacando ainda que a vítima havia sido ameaçada dentro do veículo.
Cléber Lúcio Borges havia sido preso no dia 7 de agosto, por posse irregular de arma de fogo, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência.