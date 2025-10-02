Diário do Nordeste
PF deflagra operação contra fraude no CNU

Foram cumpridos três mandados de prisão preventiva e 12 de busca e apreensão

Escrito por
Renato Bezerra renato.bezerra@svm.com.br
(Atualizado às 09:33)
País
Candidatos do CNU 2024
Legenda: Conforme a PF, os investigados foram excluídos dos processos seletivos, e afastados dos cargos públicos já ocupados
Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (2), uma operação contra uma organização criminosa especializada em fraudes a concursos públicos. Entre os crimes identificados, está uma fraude no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU ou CNU) de 2024

Na ação, batizada Operação Última Fase, foram cumpridos três mandados de prisão preventiva, 12 de busca e apreensão, e diversas medidas cautelares, incluindo afastamento de cargos públicos e sequestro de bens.

As ordens judiciais foram expedidas para os estados da Paraíba, Pernambuco e Alagoas. As medidas contaram com o apoio do Ministério Público Federal na Paraíba.

Concursos afetados

Além do CPNU, segundo as investigações, foram identificadas fraudes em certames das Polícias Civis de Pernambuco e Alagoas, Universidade Federal da Paraíba, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.

Conforme a PF, os investigados foram excluídos dos processos seletivos, afastados dos cargos públicos já ocupados e poderão responder pelos crimes de fraude em certame de interesse público, lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsificação de documento público.

