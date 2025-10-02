PF deflagra operação contra fraude no CNU

A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (2), uma operação contra uma organização criminosa especializada em fraudes a concursos públicos. Entre os crimes identificados, está uma fraude no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU ou CNU) de 2024.

Na ação, batizada Operação Última Fase, foram cumpridos três mandados de prisão preventiva, 12 de busca e apreensão, e diversas medidas cautelares, incluindo afastamento de cargos públicos e sequestro de bens.

As ordens judiciais foram expedidas para os estados da Paraíba, Pernambuco e Alagoas. As medidas contaram com o apoio do Ministério Público Federal na Paraíba.

Concursos afetados

Além do CPNU, segundo as investigações, foram identificadas fraudes em certames das Polícias Civis de Pernambuco e Alagoas, Universidade Federal da Paraíba, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.

Conforme a PF, os investigados foram excluídos dos processos seletivos, afastados dos cargos públicos já ocupados e poderão responder pelos crimes de fraude em certame de interesse público, lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsificação de documento público.

Em comunicado, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informou que tem apoiado as investigações da PF e a operação, destacando ter ampliado a fiscalização para garantir maior segurança na segunda edição do certame, cujas provas serão aplicadas no próximo domingo (5).

Veja nota do MGI, na íntegra:

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos informa que tem apoiado, desde o início, as investigações da Polícia Federal sobre fraudes em concursos públicos, entre elas, uma fraude pontual durante a aplicação da prova da primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU).

O MGI vem acompanhando os desdobramentos da operação da PF no dia de hoje e, em conjunto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, Polícia Federal e demais forças de segurança, ampliou os mecanismos de fiscalização para garantir maior segurança, transparência e integridade na prova do CPNU 2, cuja realização está confirmada para esse domingo, 5 de outubro.