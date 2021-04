Harry e Meghan Markle seriam culpados por morte de príncipe Philip, insinua apresentador

O apresentador do programa Fox and Friends, Brian Kilmeade, no canal Fox News Channel, insinuou publicamente que Meghan Markle e o príncipe Harry podem ser culpados pela morte do Príncipe Philip. O falecimento do duque de Edimburgo, de 99 anos, e marido da rainha Elizabeth 2ª, foi anunciado nesta sexta-feira (9).

Segundo o apresentador, a entrevista que o casal concedeu à Oprah Winfrey teria agravado o estado de saúde de Philip, que já era debilitado. "Há relatos de que [ele] ficou revoltado após a entrevista e suas consequências. Então, ele está tentando se recuperar e é atingido por isso", afirmou Kilmeade.

Em fevereiro, o príncipe ficou internado para tratar uma infecção e foi liberado cerca de um mês depois. De acordo com o Daily Beast, Kilmeade ainda citou Piers Morngan, apresentador do Good Morning Britain, que se demitiu após ser acusado de promover ataques contra a duquesa de Sussex.

"Ele estava dizendo em seu programa, que ele abandonou: 'Seu avô está no hospital, você sabe que ele não está bem. Esse é realmente o momento para soltar essa entrevista?'. Evidentemente, isso adicionou algo ao seu estresse", completou o apresentador.

Foto: AFP

Após a entrevista do príncipe Harry e de Meghan Markle, membros do alto escalão da família real britânica se reuniram para discutir a crise provocada. A repórter da BBC que cobre a família real, Daniela Relph, disse ser "cada vez mais insustentável para o Palácio de Buckingham não dizer nada".

Mais longevo consorte da história do Reino Unido, Philip morreu nesta sexta-feira no Castelo de Windsor, aos 99 anos, dois meses antes de seu centésimo aniversário. A causa da morte ainda não foi divulgada, mas o príncipe havia passado por procedimentos cardíacos nos últimos meses.

A morte do monarca movimentou as redes sociais e sobretudo os amantes da série da Netflix "The Crown", que mostra detalhes da vida da realeza britânica. Muitos pedem que os criadores do projeto não meçam esforços para encaixar a partida do marido da rainha Elizabeth 2ª nas últimas temporadas.