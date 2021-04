Grávida, Meghan Markle não acompanhará Harry ao funeral do príncipe Philip

Meghan Markle, 39, não comparecerá ao funeral do princípe Philip. Grávida, ela foi aconselhada por seu médico a não viajar ao Reino Unido, mas Harry, 36, comparecerá aos rituais fúnebres, de acordo com um porta-voz do Palácio de Buckingham.

O comunicado divulgado pelo Mirror, informou que Harry partirá da Califórnia, nos Estados Unidos, e seguirá os protocolos da Covid-19 para a viagem, bem como durante sua visita. A nota informou ainda que Meghan fez todos os esforços para se juntar ao marido, mas foi aconselhada pelo médico dela a não viajar.

Philip morreu aos 99 anos de idade. Ele tinha recebido alta de um hospital em Londres no último dia 16 de março. Ele ficou um mês internado como "medida de precaução" após passar mal. Depois, foi transferido de hospital e passou por uma cirurgia cardíaca. Ele faria 100 anos em junho.

"É com profunda tristeza que Sua Majestade a rainha anunciou a morte de seu amado marido, Sua Alteza Real, o príncipe Philip, duque de Edimburgo", diz o comunicado. "Sua Alteza Real faleceu pacificamente esta manhã no Castelo de Windsor. A Família Real junta-se a pessoas de todo o mundo no luto por sua perda. Novos anúncios serão feitos oportunamente."