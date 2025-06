Youtuber viraliza ao 'revelar' localização de Carla Zambelli nos EUA

Um vídeo publicado nas redes sociais pela deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), nessa terça-feira (3), informava que ela havia deixado o Brasil rumo à Europa, alegando motivos de saúde e mencionando sua cidadania italiana. A declaração veio após a condenação pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão por envolvimento na invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

No entanto, a localização real da parlamentar acabou sendo descoberta poucas horas depois por um youtuber. João Paschoal, conhecido como Geo Pasch, viralizou ao identificar o local exato onde Zambelli gravou o vídeo. Segundo ele, a deputada estava em Fort Lauderdale, na Flórida (EUA), e não na Europa, como havia indicado que teria ido.

Geo Pasch é famoso por jogar o game GeoGuessr, que desafia os participantes a descobrirem a localização de imagens de ruas em qualquer lugar do mundo. Utilizando as habilidades do jogo, o criador de conteúdo identificou o ponto exato a partir de pistas visuais no vídeo: a placa de um carro com padrão norte-americano; o tipo de vegetação, com várias palmeiras típicas de regiões litorâneas; e a arquitetura de prédios ao fundo.

Em uma postagem na rede social X (antigo Twitter), feita na quarta-feira (4), Pasch publicou as coordenadas geográficas exatas de onde a deputada estaria. "Coordenadas para a polícia prender ela em flagrante: 26.173986, -80.098826", escreveu. A publicação ultrapassou 3,7 milhões de visualizações até a manhã desta quinta-feira (5).

À imprensa, a assessoria de Zambelli confirmou que ela realmente se encontrava na Flórida.

Em entrevista ao portal g1, o youtuber contou que chegou à localização exata ao inverter o vídeo original da deputada, o que permitiu identificar melhor a estrutura dos prédios. A partir disso, utilizou o Google Earth para cruzar as informações e encontrar o local exato, um estacionamento em Fort Lauderdale.

Zambelli deixa o Brasil

Carla Zambelli foi condenada no dia 18 de maio pelo STF a 10 anos de prisão, em regime inicial fechado, pela invasão aos sistemas do CNJ. A decisão também determinou a perda do mandato parlamentar e a inelegibilidade da deputada, penas que devem ser formalizadas após o trânsito em julgado da sentença.

Em transmissão ao vivo, a parlamentar alegou estar sofrendo perseguição no Brasil e afirmou que pediria licença do mandato. Na noite de quarta-feira (4), o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a prisão preventiva de Carla Zambelli e solicitou à Polícia Federal que inclua seu nome na lista vermelha da Interpol, alerta internacional usado para localização e captura de foragidos. Com isso, Zambelli passa a ser considerada foragida internacionalmente.