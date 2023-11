'Vamos tratá-los como que não sejam mais do PDT', diz novo presidente após falar em conciliação

Empossado nesta sexta-feira (10) como presidente da comissão provisória que passa a comandar o PDT Ceará, o ex-senador Flávio Torres adotou um discurso inicialmente conciliador diante da crise interna na legenda e da ameaça da ala ligada ao senador Cid Gomes (PDT) de promover uma debandada no partido.

Contudo, o agora comandante do PDT Ceará promete ser duro com os parlamentares estaduais que têm planos de deixar os quadros da sigla. Uma das ofensivas da comissão provisória deve ser contra a liderança do PDT na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), hoje sob comando do deputado estadual Guilherme Landim.

“A nossa missão é tirar a tampa da panela para ver se diminui a fervura. Está uma coisa fervendo, abaixa o fogo para ver se a gente consegue fazer um diálogo sem raiva, sem adrenalina, sem rancor, sem ficar mal com ninguém”, disse.

“Todo mundo que me ligar eu atendo”, acrescentou o dirigente sob risos dos aliados ligados ao presidente nacional interino, André Figueiredo, e ao ex-ministro Ciro Gomes. A fala faz referência a uma declaração do presidente destituído do PDT, Cid Gomes, que disse não atender ligações nem respeitar mais Figueiredo e o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, presidente licenciado do PDT.

Disputa pela liderança na Alece

Apesar das falas conciliadoras, Flávio Torres disse que pretende conversar com o presidente da Alece, Evandro Leitão (PDT) — que também está de saída do PDT —, para tentar mudar a liderança do partido na Casa, já que o atual líder, Guilherme Landim, é um dos parlamentares que requereu carta de anuência para deixar a legenda.