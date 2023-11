'Não respeito mais, não são democratas', diz Cid sobre Carlos Lupi e André Figueiredo

Horas após ser destituído da presidência do PDT Ceará, o senador Cid Gomes criticou diretamente os dois maiores dirigentes nacionais do partido, o presidente interino, André Figueiredo, e o presidente licenciado, Carlos Lupi.

O senador cearense disse que não há mais diálogo possível entre ele, Figueiredo, que também é deputado federal pelo Ceará, e Lupi, ministro da Previdência Social do Governo Lula (PT).

"Para mim, agora não há mais diálogo com a direção nacional. Se o Lupi me ligar agora, eu não atendo, porque eu não o respeito mais. Se o André me ligar, eu não atendo, porque não o respeito mais. Eles não são democratas, eles não têm a menor noção do que é democracia", disparou Cid na tarde desta quinta-feira (9), no Centro de Eventos do Ceará, após participar da 26ª Conferência da União Nacional de Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale).