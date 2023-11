PDT Nacional confirma intervenção e destitui Cid Gomes do comando do PDT Ceará

A Executiva Nacional do PDT decidiu intervir oficialmente no diretório cearense da sigla e destituir do comando o senador Cid Gomes (PDT). Em reunião híbrida, ocorrida nesta quinta-feira (9), os dirigentes, sob comando do presidente nacional interino, André Figueiredo, votaram contra Cid no processo disciplinar interno da legenda.

"Foi decretada a intervenção por unanimidade da Executiva Nacional e já aprovamos a comissão provisória, que será presidida pelo ex-senador Flávio Torres", disse André Figueiredo, presidente nacional interino do PDT.

Segundo ele, a comissão interventora seguirá atuando até que "se cessem os efeitos dessa destruição do partido ou até 31 de dezembro, quando encerra o atual mandato".

Reveses

Na noite da última quarta-feira (8), o senador já havia tomado um revés ao ver os dirigentes pedetistas nacionais anulando as mais de 20 cartas de anuências concedidas pelo PDT Ceará a parlamentares para que deixassem o partido.

Veja também

Inicialmente, a apreciação da intervenção no diretório do Ceará também estava prevista para o mesmo dia. Contudo, a cúpula nacional pedetista decidiu adiar para esta quinta a decisão, já que Cid tinha até 23h59 para apresentar sua defesa.

"Garantimos que ele tivesse tempo de defesa, ele até cita isso na convocação que fez do diretório na noite de terça-feira (7). Ele, inclusive, mandou a defesa no fim do prazo, mas mandou", concluiu Figueiredo.

Veja a composição da comissão provisória do PDT Ceará:

FRANCISCO DA CHAGAS SOARES (SECRETÁRIO)

IVALDO ANANIAS PAIXÃO

JOSÉ IRAGUASSU TEIXEIRA FILHO (TESOUREIRO)

FRANCISCO CLÁUDIO PINTO PINHO

ANA CRISTHINA DE OLIVEIRA BRASIL DE ARAÚJO (VICE-PRESIDENTE)

SANDRA PAULA PEREIRA DE ARAÚJO

ALESSANDRA AIRES SABINO VIEIRA

JANNE RUTH NASCIMENTO VIANA

IANNA FERNANDES DE ALMEIDA BRANDÃO FRANCISCO

FLÁVIO TORRES DE ARAÚJO (PRESIDENTE)

GERALDO SINÉZIO SOBRINHO

DIANA MARIA MACIEL MANO DE CARVALHO

VAGA – LÍDER DO PDT NA ASSEMBLÉIA

O senador Cid Gomes (PDT) foi procurado via assessoria de imprensa. A reportagem aguarda retorno do pedetista.