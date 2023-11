Executiva Nacional do PDT anula cartas de anuência, mas adia para quinta (9) decisão sobre Cid Gomes

Menos de 24 horas após o diretório cearense do PDT conceder, na manhã desta quarta-feira (8), mais de 20 cartas de anuência para parlamentares do Ceará, a Executiva Nacional da sigla anulou a decisão em uma reunião na sede da legenda, em Brasília, nesta noite.

Também no encontro, a cúpula nacional pedetista decidiu adiar para quinta-feira (9), às 11h30, a votação sobre o principal tema da reunião: a intervenção do partido no diretório do PDT Ceará.

O motivo alegado para o adiamento é que o senador Cid Gomes (PDT), alvo do processo disciplinar a ser analisado, tem até as 23h59 para se defender.

No encontro, os dirigentes nacionais do partido analisarão a conduta do cearense à frente do diretório local e devem confirmar a intervenção, destituindo o senador da presidência do PDT Ceará.

Nesta quarta-feira, mais uma conduta de Cid foi acrescentada como pauta da reunião. Ele comandou uma reunião que concedeu as cartas de anuência a nove deputados estaduais — sem contar a já garantida ao presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão.

Também receberam a autorização para se desfiliar da sigla quatro suplentes de deputados estaduais, quatro deputados federais titulares e dois suplentes de deputados federais