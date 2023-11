Debandada do PDT: Além de Evandro, mais 13 deputados pedem autorização para deixar partido

Reunião do PDT Ceará, na manhã desta quarta-feira (8), aprovou por unanimidade cartas de anuência a parlamentares que, assim como Evandro Leitão, pediram para deixar o partido sem correr o risco de perder o mandato na Justiça.

O líder do governo Elmano de Freitas (PT), Romeu Aldigueri, justificou a atuação em massa dos filiados da legenda que integram a ala de Cid Gomes.

"(Foram) perseguições, atos judiciais e ações administrativas imorais e ilegais, a inativação do diretório, prazos sendo desrespeitados, nós tentamos de tudo", afirma o parlamentar.

Veja também

Conforme Aldigueri, ao todo, incluindo Evandro, foram 10 deputados estaduais titulares, 4 suplentes de deputados estaduais, 4 deputados federais titulares e 2 suplentes de deputados federais.

Agora, ainda segundo o líder do governo, cada parlamentar vai entrar com uma ação judicial para efetivar a desfiliação. Somente após uma manifestação favorável da Justiça é que as tratativas para novas filiações serão iniciadas de forma concreta.

Veja quem pediu para sair

Deputados federais

Eduardo Bismarck

Idilvan Alencar

Mauro Filho

Robério Monteiro

Deputados estaduais

Evandro Leitão

Guilherme Landim

Jeová Mota

Lia Gomes

Marcos Sobreira

Oriel Filho

Osmar Baquit

Romeu Aldigueri

Salmito

Sérgio Aguiar

Vereadores

Ana Paula Brandão

Júlio Brizzi

Suplentes

Helaine Coelho

Nilson Diniz

Leônidas Cristino (em exercício)

Bruno Pedrosa (em exercício)

Antônio Granja (em exercício)

Guilherme Bismarck (em exercício)

Tin Gomes

As únicas exceções nos pedidos foram André Figueiredo (deputado federal e presidente estadual e nacional do PDT) e os deputados estaduais Claudio Pinho, Antonio Henrique e Queiroz Filho. Eles representam um segmento mais ligado ao ex-ministro Ciro Gomes.

Em contato com o Diário do Nordeste, a assessoria de imprensa do deputado André Figueiredo disse que ele vai aguardar as deliberações da reunião da Executiva Nacional, marcada para a noite desta quarta-feira, para se pronunciar.

O encontro de Cid aconteceria na quinta-feira (9), mas foi antecipado.

Anuências no PDT

A movimentação desta quarta repete atitude tomada por Evandro Leitão em agosto. A autorização foi concedida quando Cid estava há pouco mais de um mês no comando interino da legenda no Ceará após acordo com André Figueiredo — que era o presidente da agremiação no Estado, mas se licenciou para apaziguar os ânimos da ala cidista.

A carta de anuência abre caminho para uma possível pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza de Evandro por outro partido, em oposição ao prefeito José Sarto (PDT). Mas a reação do segmento liderado por Figueiredo não demorou a aparecer. A possibilidade de desfiliação da legenda é questionada na Justiça pelo PDT Nacional.

A autorização dada aos demais deputados nesta quarta-feira pode seguir caminho semelhante devido à resistência já demonstrada pelo grupo de Figueiredo.

Crise no PDT

Desde a pré-campanha eleitoral do ano passado, o PDT vive uma crise interna. O impasse começou com a candidatura da legenda ao Governo do Estado. Enquanto Cid defendia o nome da então governadora Izolda Cela (sem partido), Ciro queria o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT). Roberto foi escolhido, o que causou um rompimento do partido com o PT no âmbito estadual. Na eleição, o ex-prefeito terminou em terceiro lugar.

Depois disso, a nova divergência foi sobre o PDT embarcar oficialmente na base governista do Ceará. O grupo aliado a Cid defende a tese, já a ala de Ciro quer ser oposição. Todavia, o estopim para a escalada atual da crise pedetista foi a concessão de uma carta de anuência para desfiliação do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Evandro Leitão.

Os embates seguiram e, no início de outubro, após o senador convocar uma nova reunião para debater o apoio oficial do PDT ao Governo de Elmano de Freitas, André Figueiredo suspendeu a licença da presidência do diretório do Ceará, afastando Cid do comando do partido.

Em resposta, cidistas convocaram uma reunião e elegeram uma nova Executiva Estadual no dia 16 de outubro, com o senador no comando de forma permanente. A deliberação é questionada judicialmente, mas a última decisão sobre o assunto manteve Cid à frente da agremiação.

Como reação, o grupo do ex-ministro Ciro Gomes decidiu pela intervenção da Executiva Nacional no Estado, no último dia 27 de outubro. Essa intervenção será analisada nesta quarta-feira, em Brasília, às 18h, com direito de defesa à Cid.