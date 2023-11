'Não nos querem, isso para mim é deplorável', diz Cid sobre permanência no PDT

Destituído da presidência do PDT Ceará nesta quinta-feira (9), o senador Cid Gomes (PDT) fez duras críticas à cúpula nacional do partido. O pedetista disse estar “incrédulo” sobre a permanência na sigla. As declarações foram dadas no Centro de Eventos do Ceará, após o parlamentar participar de debate na 26ª Conferência da União Nacional de Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale).

Cid foi questionado se permanecerá na sigla, ainda que ele não precise de carta de anuência para se desfiliar. Como a eleição para o Senado Federal é majoritária, o mandato pertence ao político, não ao partido.

Cid Gomes (PDT) Senador e presidente destituído do PDT Ceará “A decisão não é minha, a decisão é coletiva, colegiada, eu vou tomar a decisão que o grupo resolver tomar. Eu já estou incrédulo em relação à nossa permanência no PDT, não nos querem, isso para mim é deplorável”

Cid ainda questionou as medidas tomadas pela Executiva Nacional do PDT de reivindicar o mandato de deputados federais e estaduais que desejam sair do partido. No caso desses parlamentares, como a eleição é proporcional, os mandatos pertencem aos partidos.

Contudo, em um dos últimos atos como presidente do diretório pedetista cearense, Cid comandou uma reunião que concedeu mais de 20 cartas de anuência na manhã da última quarta-feira (8).

“Além de não nos querer, querem tripudiar, querem revogar a Lei Áurea. Eles querem alguns escravos no partido, só pode ser isso. Se não nos querem, por que não liberam as pessoas? Não, parece que querem ficar com uma atitude revanchista, uma atitude de amesquinhar, uma atitude de humilhar as pessoas”, concluiu.