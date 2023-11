Em meio a processo judicial de desfiliação, Evandro Leitão permanece no PDT

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão, que está em processo judicial de desfiliação do PDT, permanece no partido. A informação anterior sobre a saída do parlamentar, repassada anteriormente pela própria assessoria ao Diário do Nordeste, foi corrigida pela assessoria do parlamentar.

Há mais de dois meses Evandro tenta deixar a sigla. No último dia 25 de agosto, o político recebeu uma carta de anuência do diretório estadual do Ceará. Contudo, a decisão foi questionada pela Executiva Nacional do PDT, que pontuou na Justiça a autorização para desfiliação do presidente da Alece.

Já no último dia 30 de outubro, o parlamentar conquistou uma vitória. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) autorizou a desfiliação de Evandro Leitão do PDT. A decisão foi unânime entre os magistrados que compõem a Corte. Com a decisão, ele mantém o mandato como deputado estadual.

“Perseguição”

Em justificativa enviada à Justiça Eleitoral, Evandro Leitão disse que sofreu “grave discriminação política e perseguição pessoal” por parte dos dirigentes do PDT-CE nas eleições do ano passado.

Conforme o presidente da Alece, a perseguição ocorreu na “total ausência de repasses financeiros pelo Diretório Estadual do PDT para a campanha” de Evandro Leitão, mesmo com ele sendo um dos quadros do partido com maior potencial de voto, tanto que foi o segundo parlamentar estadual mais bem votado nas urnas em 2022.

De fato, conforme dados públicos da Justiça Eleitoral, Evandro não recebeu recursos do PDT no ano passado.