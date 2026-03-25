Senado aprova Plano Nacional de Educação com 19 objetivos para os próximos 10 anos

O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira (25) o Plano Nacional de Educação (PNE) 2026-2036. A aprovação foi anunciada e celebrada pelo ministro da Educação Camilo Santana (PT), em suas redes sociais.

“São as metas da educação brasileira para os próximos 10 anos. Creches, escola integral, escolas profissionalizantes, ensino superior. Quero aqui agradecer ao meu querido presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Quero agradecer à senadora Teresa Leitão, que foi a relatora do projeto do Senado, em nome de todos os senadores.”, disse o gestor.

O projeto de lei foi aprovado pela Comissão de Educação do Senado (CE) ainda nesta quarta e enviado para votação no Plenário com pedido de urgência.

Conforme a Agência Senado, a proposta, de autoria do Poder Executivo, prevê 19 objetivos com acompanhamento das metas a cada dois anos.

Além dos citados por Camilo, o texto também abrange: educação infantil, alfabetização, ensinos fundamental e médio, educação integral, diversidade e inclusão, educação profissional e tecnológica, educação superior, estrutura e funcionamento da educação básica.

O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados em dezembro, onde passou por alterações. Na Comissão de Educação, o projeto recebeu parecer favorável da senadora Teresa Leitão (PT-PE), presidente da comissão.

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Confira os principais objetivos