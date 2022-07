Presidente do PSB no Ceará formaliza 'apoio irrestrito ao PDT' após investidas de Camilo Santana

Após investida do ex-governador Camilo Santana (PT) para levar o PSB para a pré-candidatura do PT ao Governo do Ceará, o presidente estadual da sigla, Denis Bezerra, reforçou "apoio irrestrito" à candidatura de Roberto Cláudio (PDT).

O partido realiza, nesta quarta-feira (27), convenção na qual irá formalizar a aliança com o PDT para a disputa estadual. Roberto Cláudio e outras lideranças da sigla pedetista também participam.

A tentativa de atrair o apoio do PSB para a pré-candidatura de Elmano de Freitas (PT) ocorreu, inclusive, com a Executiva nacional do partido. Camilo Santana e o pré-candidato estiveram em Brasília, na última segunda-feira (25), para conversar com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira.

Denis Bezerra citou que, no mesmo dia, conversou "quatro ou cinco vezes" com o dirigente nacional da sigla para ir "alinhando o entendimento", que será confirmado na convenção desta quarta.

Bezerra chegou a conversar, por telefone, com o próprio Camilo na última sexta-feira (22).

Denis Bezerra Presidente do PSB Ceará "Ele fez algumas ponderações, mantivemos um diálogo cordial. Coloquei o nosso posicionamento que havia sido definido através de uma reunião do diretório por unanimidade e se eu fizesse qualquer tipo de movimento para desfazer aquela reunião, eu não estaria praticando nada mais nada menos do mesmo que a gente tem raiva, que a gente tem que ojeriza que é a autoritarismo".

Ele disse ainda que foi pego de surpresa por nota assinada por prefeitos e integrantes do PSB pedindo a reavaliação da posição do partido na disputa estadual, já que vinha "dialogando com todo mundo". "Quem quis conversar, quem quis me ligar para conversar a respeito, eu atendi. Mostrei as razões porque nós não íamos reabrir esse diálogo dentro do partido", ressaltou.

Apesar disso, ele afirma ver "naturalidade" tanto na investida do ex-governador Camilo Santana como nas "divergências dentro do partido". "Mas a gente vai respeitar a decisão que o diretório tomou", finalizou.

Roberto Cláudio também comentou a decisão do PSB em se manter na aliança apesar das tratativas do PT.

"Graças a Deus, né? Graças a Deus, ao trabalho da gente, à credibilidade do nosso partido, à credibilidade e à honra das nossas lideranças partidárias. A gente tem tem conseguido construir sem muito barulho, a cada dia, uma nova adesão, uma nova manifestação de apoio e com muita humildade continuaremos a construir esse palanque do bem, o mais amplo possível

Legenda: Roberto Cláudio e Denis Bezerra na convenção do PSB nesta quarta, em Fortaleza Foto: Fabiane de Paula

Apoio nacional

Apesar de ter se mantido na aliança com o PDT a nível estadual - apoiando a candidatura de Roberto Cláudio para o cargo - o PSB Ceará recuou de decisão anterior de apoiar o candidato a presidente do PDT, Ciro Gomes.

Denis Bezerra afirmou que o diretório estadual irá "respeitar a decisão nacional" e irá apoiar a chapa formada pelo ex-presidente Lula (PT) e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSB).

Legenda: Convenção do PSB selou apoio ao PDT no Ceará Foto: Fabiane de Paula

Quando esteve no Ceará, o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, chegou a dar "carta branca" para o diretório do PSB no Ceará reforçar o palanque de Ciro, mas a decisão acabou sendo revista.

No Ceará, Denis afirmou ainda que esperar ver as duas coligações, encabeçadas por PT e PDT, novamente unidos em um eventual segundo turno.

Denis Bezerra Presidente do PSB "Eu prego sempre a união e o diálogo e dentro dessa perspectiva eu acho que nós todos teremos que nos unir em um segundo turno para mais uma vez ganhar a eleição e continuar o desenvolvimento do nosso estado".

Aliança com o PDT

A convenção do PSB Ceará contou com a presença de lideranças políticas tanto da própria sigla como do PDT, partido com o qual confirma aliança para a disputa estadual no evento.

Legenda: Lideranças do PSB e do PDT participaram da convenção estadual do PSB Ceará na manhã desta quarta Foto: Fabiane de Paula

Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Antônio Henrique (PDT), afirmou que ficou "triste" com a investida do ex-governador Camilo Santana para atrair o PSB para aliança encabeçada pelo pré-candidato ao Governo do Ceará, Elmano de Freitas. "Mas o PSB é um partido que tem mostrado realmente uma sintonia muito forte com o projeto do ex-prefeito Roberto Cláudio. Já declarou apoio a nossa coligação, que eu espero seja realmente a coligação vitoriosa no dia 2 de outubro", completou.

Vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista (PSB) comentou a desfiliação da governadora Izolda Cela do PDT, anunciada nesta terça-feira (26). "É uma mulher firme, preparada e inteligente, que tomou a decisão que ela entendeu ser a melhor durante o processo eleitoral", elogiou.

Legenda: Vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista, com Roberto Cláudio Foto: Fabiane de Paula

Élcio chegou a ser criticado por aliados da governadora por nota na qual pedia que Izolda "lidere a sucessão, pacifique o partido (PDT) e construa o consenso para enfrentar a oposição" ou que ela poderia "escolher outros caminhos", como o da desfiliação.

O vice-prefeito, que chegou a defender o nome de Izolda antes da votação do diretório estadual do PDT na qual Roberto Cláudio saiu vitorioso, passou a defender o nome do ex-prefeito. "O Roberto Cláudio representa nesse momento, o melhor projeto para governar o estado do Ceará", disse na chegada à convenção do PSB.

Acompanhado de Roberto Cláudio, o prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT) disse lamentar a desfiliação de Izolda Cela e alegou que ela levou a derrota na disputa interna do PDT "para o campo pessoal".

José Sarto Prefeito de Fortaleza "É uma decisão pessoal que cabe a gente aceitar, Lamentar, eu lamento a saída da dos quadros do PDT mas foi uma decisão partidária escolher outro candidato".

Ele ressaltou ainda Roberto Cláudio foi "o melhor prefeito da história de Fortaleza" e que tem "experiência comprovada fazendo políticas que são referência para o Brasil" e, por isso, acredita que será "o futuro governador".