Vice-prefeito Élcio Batista pede que Izolda lidere unidade no PDT para evitar "retaliações"

O vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista (PSB), divulgou nota nesta quinta-feira (21) em que pede à governadora Izolda Cela (PDT) que "lidere a sucessão, pacifique o partido (PDT) e construa o consenso para enfrentar a oposição".

Desde a segunda-feira (18), quando a maioria do diretório do PDT escolheu a pré-candidatura de Roberto Cláudio em detrimento da postulação de Izolda, a governadora não se manifestou sobre a relação partidária.

Nas redes sociais, ela registrou apenas que o PDT decidiu que ela não teria direito à reeleição e que respeita a decisão.

O partido de Élcio, o PSB, desde o início da disputa se posicionou a favor de Roberto Cláudio. Já o vice-prefeito divergia tanto do partido como do prefeito José Sarto (PDT) e defendia a escolha de Izolda.

"Agora é passado. O direito legítimo de concorrer é do Ex-Prefeito Roberto Cláudio e a busca da unidade partidária e formação da aliança da Governadora Izolda Cela", diz a nota.

"Retaliações"

Logo no início do texto, Élcio chama de "atitudes corajosas" as manifestações dentro do PDT, como a do ex-pré-candidato e presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, de declarar apoio pró-Izolda; e fala em risco de "perseguições e retaliações" diante da ausência da governadora.

"Somente a liderança da Governadora pode construir a unidade partidária e evitar perseguições ou retaliações", diz.

O vice-prefeito reforçou que seguirá a decisão do PSB nas alianças eleitorais de 2022.

"Outros caminhos"

Élcio diz ainda que Izolda pode "escolher outros caminhos" para a sua sucessão.

"Tais como, desfiliar-se do PDT e filiar-se ao PT ou ao MDB, PP, PV, PC do B para lançar um outro candidato junto com outros partidos. Rompendo em definitivo com o Ciro, o Cid e o Ivo. Também pode, mas é altamente improvável, aliar-se com os partidos de oposição bolsonaristas no Estado", diz o vice-prefeito.

Após a decisão do PDT, os partidos que Élcio cita na nota articulam palanque próprio para o Governo do Estado, com aval do ex-governador Camilo Santana (PT).

