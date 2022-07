Após desfiliação do PDT, Sarto diz que Izolda levou decisão partidária 'para o campo pessoal'

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), lamentou a decisão da governadora Izolda Cela (sem partido) de se desfiliar do PDT. Para ele, a governadora levou a decisão do partido de lançar Roberto Cláudio (PDT) como candidato a governador "para o campo pessoal".

Ao lado de Roberto Cláudio, Sarto participa de convenção do PSB Ceará, na manhã desta quarta-feira (27), que oficializa apoio da sigla à candidatura do ex-prefeito de Fortaleza.

"Lamento que a governadora tenha entendido uma decisão partidária, democrática, trabalhada com tempo, e tenha tomado isso no campo pessoal. Cabe a gente aceitar", afirmou o prefeito."É uma decisão pessoal que cabe a gente aceitar. Lamentar eu lamento a saída dos quadros do PDT, mas foi uma decisão partidária escolher outro candidato".

A governadora Izolda anunciou nesta terça-feira (26) a saída do PDT. No anúncio, ela ressaltou as duas candidaturas de partidos da base aliada ao Governo do Ceará e afirmou que "poderíamos estar todos unidos contra o fascismo, a intolerância e o ódio", mas "diante da nova realidade, e respeitando as decisões tomadas", havia decidido pela desfiliação.

Izolda foi derrotada como pré-candidata à reeleição em votação do diretório estadual do PDT no último dia 18 de julho. Ela concorreu diretamente com Roberto Cláudio, tendo apoio de partidos aliados, como PT, MDB e PP. Com a derrota, os partidos decidiram lançar a pré-candidatura de Elmano de Freitas (PT) a governador.