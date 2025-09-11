A comunidade bolsonarista já começou a repercutir o placar de 4x1 do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados, nesta quinta-feira (11). O filho do antigo chefe de Estado, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), voltou a se pronunciar sobre o tema.

Para ele, “os pilares da democracia foram quebrados” com a condenação de “um inocente que ousou não se curvar a um ditador chamado Alexandre de Moraes”. As declarações foram publicadas no seu perfil no X (antigo Twitter).

A pretexto de defender a democracia, os pilares da democracia foram quebrados para condenar um inocente que ousou não se curvar a um ditador chamado Alexandre de Moraes.



SUPREMA PERSEGUIÇÃO

QUEREM MATAR BOLSONARO — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) September 11, 2025

“Chamam de julgamento um processo que todos já sabiam o resultado antes mesmo de ele começar. Não pelo que viria a ser produzido nos autos, mas por quem iria julgar. A isso chamam de defesa da democracia. Não, isso é defesa da supremacia”, disse, ainda.

O senador completou afirmando que “o jogo não acabou, está apenas começando” e elogiando o voto do ministro Luiz Fux, que pediu a absolvição total do ex-mandatário.

"A turma da farsa acusou o golpe com a aula dada por Luiz Fux, em seu voto ontem. O joguinho combinado dos 4 outros membros da 1ª Turma durante o voto de Carmem Lúcia foi simplesmente constrangedor, com direito a inédito e anti regimental aditamento do voto de Alexandre de Moraes com vídeo que, até onde sei, sequer consta dos autos", comentou.

Seu irmão, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) também repercutiu o julgamento nesta quinta-feira, mas focando em mobilizar apoiadores por uma anistia "ampla, geral e irrestrita", que abranja fatos desde 2019, em prol do pai.

"Isso que querem fazer de redução de pena ou anistia 'light' apenas para o pessoal que esteve na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, não irá resolver o problema. A perseguição do Alexandre Moraes irá continuar. Ele abriu vários inquéritos, por exemplo, a 'Abin Paralela' contra Alexandre Ramagem e contra o Carlos Bolsonaro (outro filho de Jair)", declarou Eduardo.

Anistia é sobre fatos, sobre pessoa é privilégio.



Nada diferente de anistia ampla, geral e irrestrita deverá ser analisada ou surtirá qualquer efeito de pacificação.



Chegou a hora de fazer nada menos do que o certo, o justo. pic.twitter.com/H1ncWl4iI2 — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) September 11, 2025

Relembre quem são os réus do ‘núcleo crucial’ da trama golpista

Jair Bolsonaro: ex-presidente da República; Alexandre Ramagem: ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin); Almir Garnier: ex-comandante da Marinha; Anderson Torres: ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal; Augusto Heleno: ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI); Paulo Sérgio Nogueira: ex-ministro da Defesa; Walter Braga Netto: ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice na chapa de 2022; Mauro Cid: ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

O que está em julgamento?

