Legislativo Judiciário Executivo

'Pilares da democracia foram quebrados’, critica Flávio Bolsonaro após condenação do pai

O senador completou afirmando que “o jogo não acabou, está apenas começando”

Ingrid Campos
(Atualizado às 18:07)
A imagem mostra dois homens em primeiro plano, um à frente do outro. São Jair e Flávio Bolsonaro. O que está mais próximo da câmera tem expressão séria, veste uma camisa verde sob um casaco preto e olha ligeiramente para a esquerda. Atrás dele, um segundo homem, também com semblante sério, usa terno escuro e camisa clara. O fundo é desfocado, com estruturas verticais claras, sugerindo um ambiente externo ou próximo a uma janela ampla.
Legenda: Flávio Bolsonaro é o filho mais velho de Jair.
Foto: Mateus Bonomi/AFP

A comunidade bolsonarista já começou a repercutir o placar de 4x1 do Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados, nesta quinta-feira (11). O filho do antigo chefe de Estado, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), voltou a se pronunciar sobre o tema.

Para ele, “os pilares da democracia foram quebrados” com a condenação de “um inocente que ousou não se curvar a um ditador chamado Alexandre de Moraes”. As declarações foram publicadas no seu perfil no X (antigo Twitter). 

“Chamam de julgamento um processo que todos já sabiam o resultado antes mesmo de ele começar. Não pelo que viria a ser produzido nos autos, mas por quem iria julgar. A isso chamam de defesa da democracia. Não, isso é defesa da supremacia”, disse, ainda.

O senador completou afirmando que “o jogo não acabou, está apenas começando” e elogiando o voto do ministro Luiz Fux, que pediu a absolvição total do ex-mandatário.

"A turma da farsa acusou o golpe com a aula dada por Luiz Fux, em seu voto ontem. O joguinho combinado dos 4 outros membros da 1ª Turma durante o voto de Carmem Lúcia foi simplesmente constrangedor, com direito a inédito e anti regimental aditamento do voto de Alexandre de Moraes com vídeo que, até onde sei, sequer consta dos autos", comentou.

Seu irmão, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) também repercutiu o julgamento nesta quinta-feira, mas focando em mobilizar apoiadores por uma anistia "ampla, geral e irrestrita", que abranja fatos desde 2019, em prol do pai

"Isso que querem fazer de redução de pena ou anistia 'light' apenas para o pessoal que esteve na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, não irá resolver o problema. A perseguição do Alexandre Moraes irá continuar. Ele abriu vários inquéritos, por exemplo, a 'Abin Paralela' contra Alexandre Ramagem e contra o Carlos Bolsonaro (outro filho de Jair)", declarou Eduardo. 

Acompanhe o julgamento ao vivo no STF:

Relembre quem são os réus do ‘núcleo crucial’ da trama golpista 

  1. Jair Bolsonaro: ex-presidente da República;
  2. Alexandre Ramagem: ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);
  3. Almir Garnier: ex-comandante da Marinha;
  4. Anderson Torres: ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;
  5. Augusto Heleno: ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);
  6. Paulo Sérgio Nogueira: ex-ministro da Defesa;
  7. Walter Braga Netto: ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice na chapa de 2022;
  8. Mauro Cid: ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

O que está em julgamento?

O STF julga a ação penal 2668, que trata da denúncia oferecida pela PGR. São acusados 31 réus, divididos em quatro núcleos:

  • Núcleo 1: envolve oito réus, incluindo Bolsonaro, e é considerado o núcleo "central" ou "crucial" da articulação golpista.
  • Núcleo 2: conta com seis réus que são acusados de disseminar informações falsas e ataques a instituições democráticas.
  • Núcleo 3: é formado por dez réus associados a ataques ao sistema eleitoral e à preparação da ruptura institucional.
  • Núcleo 4: sete réus serão julgados por propagação de desinformação e incitação de ataques às instituições.
