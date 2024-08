Pesquisa Quaest Fortaleza: Veja o potencial de abstenção dos eleitores de cada candidato a prefeito

A primeira pesquisa Quaest para a disputa pela Prefeitura de Fortaleza, divulgada na quinta-feira (22), além de apontar, dentre outros pontos, a intenção de voto dos eleitores da Capital, a influência dos padrinhos políticos e a rejeição, também captou outro ponto importante e que demanda atenção dos candidatos: a percepção dos eleitores sobre a certeza de comparecer ou não às urnas no dia da eleição.

O levantamento encomendado pela TV Verdes Mares ouviu 900 pessoas. Na análise sobre a probabilidade de comparecer às urnas, quando os eleitores foram questionados sobre “qual é a chance de você ir até o local de votação e votar em um candidato para prefeito?”, 81% afirmaram que irão votar com certeza, enquanto outros 18% disseram não ter certeza se vão comparecer às urnas e 1% não soube ou não respondeu.

Veja também PontoPoder Pesquisa Quaest Fortaleza: veja a influência dos padrinhos políticos na eleição de Fortaleza PontoPoder Pesquisa Quaest Fortaleza: veja como os cearenses avaliam as gestões de Sarto, Elmano e Lula PontoPoder Entenda como são feitas as pesquisas eleitorais

A pesquisa foi realizada entre os dias 19 e 21 de agosto, com eleitores de 16 anos ou mais na cidade de Fortaleza. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob protocolo CE-04809/2024.

Certeza de ir votar dividida por candidato

Na estratificação da pesquisa, o questionamento sobre a certeza de comparecimento às urnas também foi levantado considerando a situação por candidato. No rol de perguntas sobre a certeza de irem ou não votar, os eleitores foram perguntados: “Se a eleição para prefeito fosse hoje e disputada entre estes candidatos, em quem você votaria?”

Para os eleitores que indicaram ter o candidato Capitão Wagner (União) como opção de voto para prefeito, 29% disseram ter certeza que irão votar. A margem de erro nessa faixa é de 4 pontos percentuais. E outros 37% afirmaram que não têm certeza se vão votar. Já nesse recorte a margem é de 8 pontos percentuais.

Já quando a opção do eleitor entrevistado é o voto no atual prefeito, José Sarto (PDT), 22% disseram que têm certeza que irão votar e 25% disse que não têm essa certeza.

Entre os entrevistados que declararam voto no candidato Evandro Leitão (PT), 15% disseram ter certeza que irão votar e 10% apontaram “não ter certeza se vai”. Quando o candidato André Fernandes é a opção, 16% afirmam que comparecerão e 8% dizem não ter essa certeza.

Na situação em que a opção indicada pelos entrevistados foi o candidato Eduardo Girão, a proporção é igual entre os que disseram que vão comparecer às urnas e os que não garantem esse comparecimento, com 3% em cada situação. Nos casos de Chico Malta (PCB), Técio Nunes (Psol) e George Lima (Solidariedade), dos entrevistados que declaram votos, respectivamente, em cada um dos candidatos, 1% afirma que irá comparecer.

Entre aqueles que declararam voto no Zé Batista (PSTU), 1% disse que irá comparecer e 1% afirmou não ter essa certeza. Entre os indecisos, a proporção é maior de pessoas que dizem não ter certeza se vão às urnas, com 4% indicando essa opção e 3% declaram que com certeza irão comparecer.

Dentre os que declararam votos brancos e nulos, 12% afirmou que não tem certeza que irá às urnas e 8% disse que com certeza irá votar.

Histórico de abstenção

Nas eleições municipais de 2024, o 1º turno do pleito está marcado para 6 de outubro e o 2º turno será no dia 27 de outubro, caso necessário, em municípios com mais de 200 mil eleitores. A votação será aberta a partir das 8h, conforme o horário de Brasília, com encerramento às 17h.

Nas eleições municipais de 2020 em Fortaleza, em meio à pandemia de Covid, o eleitorado da Capital era de 1,8 milhão. Conforme dados do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), o comparecimento foi de 1,4 milhão (78,1%) e a abstenção foi de 397 mil eleitores (21,8%).

Nos anos anteriores, o cenário foi o seguinte: em 2016 teve 82,96% de comparecimento e 17,04% de abstenção e em 2012, 83,98% do eleitorado apto foi às urnas e outros 16,02% não compareceram.